मध्य प्रदेश बीजेपी में फेरबदल, शिवराज डाबी बने सोशल मीडिया प्रभारी, अजय शर्मा को भी अहम दायित्व
एमपी भाजपा में नई संगठनात्मक नियुक्तियां, शिवराज डाबी व अजय शर्मा को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने दी बधाई. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 8:28 AM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश भाजपा ने सोमवार को संगठन में दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं. प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर भोपाल के शिवराज डाबी को प्रदेश सोशल मीडिया विभाग का प्रभारी और अजय शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है. दोनों नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.
सोशल मीडिया विभाग की जिम्मेदारी डाबी को
भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार शिवराज डाबी को प्रदेश सोशल मीडिया विभाग का प्रभारी बनाया गया है. नई जिम्मेदारी के तहत वे पार्टी के डिजिटल संचार, सोशल मीडिया गतिविधियों और संगठन से जुड़े आनलाइन अभियानों के संचालन में भूमिका निभाएंगे. ऐसे में पार्टी के बढ़ते डिजिटल विस्तार को देखते हुए यह जिम्मेदारी संगठन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
श्री शिवराज डाबी जी को प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। https://t.co/LtK8lH5vjS— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 21, 2026
अजय शर्मा को प्रकोष्ठों के समन्वय की जिम्मेदारी
वहीं, एक नए आदेश के तहत अजय शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है. इस जिम्मेदारी में पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के बीच समन्वय और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने से जुड़े काम शामिल होंगे.
श्री अजय शर्मा जी को प्रदेश सह संयोजक, प्रकोष्ठ संकुल बनाए जाने पर हार्दिक बधाई। https://t.co/w9Vri7edfS— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 21, 2026
मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने दी बधाई
दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों नेता अपनी नई जिम्मेदारियों के जरिए संगठन को मजबूत करने के साथ सरकार की योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे.
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बता दें कि मध्यप्रदेश भाजपा में ये नियुक्तियां ऐसे समय हुई हैं, जब पार्टी प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों व प्रकोष्ठों के कामकाज में समन्वय मजबूत करने पर जोर दे रही है.