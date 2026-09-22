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मध्य प्रदेश बीजेपी में फेरबदल, शिवराज डाबी बने सोशल मीडिया प्रभारी, अजय शर्मा को भी अहम दायित्व

शिवराज डाबी और अजय शर्मा को बीजेपी में अहम जिम्मेदारी ( Etv Bharat )