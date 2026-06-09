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मध्य प्रदेश में हाई वोल्टेज ड्रामा, मीनाक्षी के नामांकन पर आपत्ति, रद्द हो सकती है उम्मीदवारी

मध्य प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर लगाई आपत्ति, उधर कांग्रेस के 38 विधायकों को मिले टेकऑफ की अनुमति.

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बीजेपी का मीनाक्षी के नामांकन पर आपत्ति (Kailash Vijayvargiya X Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 6:01 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 6:30 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच हर घंटे सियासत बदल रही है. उधर कांग्रेस ने विधायकों को कर्नाटक के लिए रवाना किया. इधर कांग्रेस की राज्यसभा पद की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फार्म पर आपत्ति को लेकर कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा पहुंच गए. बीजेपी की ओर से मीनाक्षी नटराजन के फार्म में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर आपत्ति जताई गई. मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर दिल्ली में उच्च स्तरीय चुनाव आयोग के पदाधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं.

नामांकन में अपराधिक जानकारी नहीं देने को लेकर पेंच ऐसा फंसा है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द भी हो सकता है. उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी विधानसभा पहुंच गए. वहीं पूरे ढाई घंटे की देरी के बाद आखिर विमान को मंजूरी मिली और 38 कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु रवाना हो गए. इधर निर्दलीय विधायक कमलेश डोडियार ने कहा है कि 18 जून को ही पत्ते खोलेंगे. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस संबध में पोस्ट लखी है.

क्या बोले बीजेपी प्रत्याशी के अधिवक्ता (ETV Bharat)

अब पूरा मामला रिटर्निंग ऑफिसर के पास

कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फार्म पर भाजपा ने बड़ा हमला बोल दिया. ऐसा पेच फंसा है कि उनकी उम्मीदवारी तक संकट में आ सकती है. भाजपा ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फार्म पर औपचारिक आपत्ति दर्ज करा दी है. पार्टी का आरोप है कि नटराजन ने फॉर्म में तेलंगाना की एक अदालत में चल रहे मामले की जानकारी जानबूझकर छिपाई है. इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा की आपत्ति को जबरन की गई राजनीति करार दिया.

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तेलंगाना में मीनाक्षी नटराजन पर मामला (ETV Bharat)

कांग्रेस का कहना है नटराजन के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है. उन्हें केवल एक कोर्ट का नोटिस मिला है. चुनाव आयोग के निर्देश साफ हैं, नामांकन में जानकारी तब देनी होती है, जब केस दर्ज हो, नोटिस मिलने पर नहीं. नटराजन के वकील ने भी रिटर्निंग अफसर के सामने यही तर्क रखा और अब इस विवाद का अंतिम फैसला रिटर्निंग अफसर के हाथ में है. कांग्रेस के लिए यह दोहरा झटका ऐसे वक्त आया है, जब राज्यसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है.

मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर बीजेपी ने लगाई आपत्ति

इधर कांग्रेस के विधायक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, उधर बीजेपी ने विधानसभा का रुख किया. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर एतराज दर्ज कराया और कहा कि "उन्होंने अपने अपराधिक मामले छिपाए हैं. आपत्ति इस बात पर जताई गई है कि तेलंगाना में एक और मध्य प्रदेश के दो अपराधिक मामले छिपाए गए हैं." हालांकि कांग्रेस इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए ये बताया कि एफआईआर नहीं हुई थी, सिर्फ नोटिस मिला था. मीनाक्षी नटराजन दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार भी विधानसभा पहुंचे हुए हैं. इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प भई हुई.

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तेलंगाना में चल रहा मानीक्षी पर मामले की कॉपी (ETV Bharat)

टेक ऑफ की मिली मंजूरी, 38 विधायक बेंगलुरु रवाना

बेंगलुरु के लिए निकले कांग्रेस के 38 विधायक 2 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन उनके विमान को करीब ढाई घंटे बाद टेकऑफ की अनुमति मिल पाई. 72 में से केवल 38 विधायकों को ही बेंगलुरु भेजा जा रहा है. बाकी विधायक यहां भोपाल में मोर्चा संभाल रहे हैं. इनमें से ज्यादातर वो विधायक भी हैं, जो ये कहते रहे हैं कि उन पर दबाव है अथवा उन्हें ऑफर दिया जा रहा है. अनुमति नहीं मिलने से उड़ान के पहले दो घंटे विमान रनवे पर ही खड़ा रहा.

Last Updated : June 9, 2026 at 6:30 PM IST

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