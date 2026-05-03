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बीजेपी में नियुक्तियों की बरसात, कांग्रेस का बयान, नेताओं को उपकृत करने कर्जा लेगी सरकार

मध्य प्रदेश बीजेपी में कई पदों पर हो रही कई नेताओं की नियुक्तियां, कांग्रेस बोली-कर्ज लेकर नेताओं का भला कर रही सरकार.

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जीतू पटवारी का बीजेपी पर निशाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 7:23 AM IST

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भोपाल: ढाई साल के बाद अपने नेताओं पर मेहरबान हुई मोहन सरकार में इन दिनों नियुक्तियों की बौछार है. झड़ी ऐसी लगी है कि हर दूसरे दिन नई सूची जारी हो रही है. आयोग से लेकर मंडल और प्राधिकरण से लेकर समितियों तक में नेता अकेडमडेट किए जा रहे हैं. इन राजनीतिक नियुक्तियों का फार्मूला ये है कि कार्यकर्ता सिस्टम का हिस्सा बनें, लेकिन इसी पर कांग्रेस ने सवाल उठाएं हैं और थोक के भाव में हो रही इन नियुक्तियों को लेकर आरोप लगाया है कि सरकार जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अपने खास अपने विकास पर कर रही है. कांग्रेस प्रदेशअध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार केवल बंदरबांट कर रही है. कर्ज लेकर सरकार चलाई जा रही है और भाजपा नेताओं को उपकृत किया जा रहा है.

मोहन सरकार में नियुक्तियां ही नियुक्तियां

ढाई साल बीजेपी नेताओं का इंतजार आखिर टूटा तो ऐसे कि एक दिन में कई नेताओं के लिए खुशखबर की चिट्ठी आ गई. पिछले एक हफ्ते के भीतर पूरे प्रदेश में निगम मंडल और आयोगों में थोक के भाव में राजनीतिक प्लेसमेंट हुए हैं. सत्ता की भागीदारी उन नेताओं की भी हो, जिन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष किया. इस फार्मूले पर चल रही बीजेपी में शहरों के विकास प्राधिकरण से लेकर अलग-अलग बोर्ड और आयोग बनाए गए हैं.

जीतू पटवारी का बयान (ETV Bharat)

इसमें बीजेपी संगठन ने अपने कई सिपहसालारों को मौका दिया है. एक बार में एक दर्जन से अधिक नियुक्यतियां कर दी गई है. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं "असल में बीजेपी में कांग्रेस से जो सैलाब आया, उसके बाद पद को लेकर जो होड़ दौड़ मची है, उसे संभालना जरुरी थी. खास तौर पर वो कार्यकर्ता जो हमेशा इम्तेहान के समय पार्टी के लिए जी जान से जुटता है, तो इस समय बीजेपी 2028 में होने वाले चुनाव से पहले उसी कार्यकर्ता को नवाज रही है."

निगम मंडल नहीं, जिलों में भी कार्यकर्ताओं का समायोजन

बीजेपी इस बार केवल निगम मंडलों तक सीमित नहीं है. खेप बड़ी है, इसलिए तय किया गया है कि कार्यकर्ताओं को अकमडेशन के लिए समितियां जिला स्तर पर भी हों. ये जिले की समितियां सत्ता के पावर से लैस होंगी. एक अभियान के तहत इन समितियों में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी. ताकि जिलास्तर पर भी सत्ता में भागीदारी की बाट जोह रहे नेताओं के असंतोष को खत्म किया जा सके.

JITU PATWARI ON MOHAN GOVT
बीजेपी में नियुक्तियों की बरसात (ETV Bharat)

बीजेपी प्रवक्ता डॉ हितेष वाजपेयी कहते हैं, "बीजेपी हर कार्यकर्ता के संघर्ष का सम्मान है. कोई छोटा बड़ा नहीं सब कार्यकर्ता हैं. कांग्रेस की तरह गुट नहीं कि कोई खास गुट को ही सत्ता में भागीदारी मिले. पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता के योगदान को रेखांकित करना जानती है और समय पर उनके योगदान का परिणाम भी आता है."

कांग्रेस ने कहा इन नियुक्तियों का बोझ जनता की जेब पर

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि "बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी रोष है. उसे बैलेंस करने ये बंदरबांट चल रहा है. ये जो नियुक्तियां हो रही है, इसका सारा भार सरकार के खजाने पर आ गया. सरकार के पास पैसा नहीं वो कर्ज लेगी, आपकी संपत्तियां बेचेगी और बीजेपी के नेताओं को उपकृत करेगी."

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