कैलाश विजयवर्गीय की कथित चिट्ठी नया एडीशन, विंध्य से लेकर चंबल तक बीजेपी में ऐसे बढ़ रही दरारें
मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं में खटास साफ देखने मिल रही है, कैलाश विजयवर्गीय की चिट्ठी से पहले भी कई नेताओं के बदले सुर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 8:06 PM IST
भोपाल: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भले सिरे से नकार दें, लेकिन सियासत में धुंआ बेवजह नहीं उठता. कैलाश विजयवर्गीय की जिस कथित चिट्ठी के साथ बीजेपी में गुटबाजी फिर सतह पर आई है. अगर ये चिट्ठी हकीकत है तो ये अनुशासन की मिसाल बनी रही मध्य प्रदेश बीजेपी में आ रही दरारों का ताजा संस्करण कहा जा सकता है. बाकी मालवा से लेकर विंध्य और ग्वालियर चंबल से लेकर बुंदेलखंड तक नेताओं के अहम के साथ गुटों में बंटती बीजेपी कांग्रेस के नक्शे कदम पर क्यों जाती दिखाई दे रही है.
क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को अपने नेताओं के नक्शे देखने और संभालने होंगे. कैलाश विजयवर्गीय के सरकार को लिखे और सर्कुलेट हुए कथित पत्र की टाइमिंग क्या कहती है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पर जब कांग्रेस जमीन विवाद को लेकर हमलावर है, उस दरमियान का ये लेटर लीकेज किसी राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है.
कैलाश की कथित चिट्ठी की टाइमिंग क्या कह रही
हालांकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से संवाद में नकार चुके हैं, लेकिन इंदौर के साथ भेदभाव की बयानी करती चिट्ठी के साथ बीजेपी में लंबे समय से अंदरखाने चल रही गुटबाजी अब दिखाई और सुनाई दे रही है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी सीधे तौर पर सुनाई नहीं दी, लेकिन सरकार बनने के बाद कैबिनेट बैठकों में विजयवर्गीय की गैरमौजूदगी के साथ भी ये सवाल सियासी गलियारों में उठते रहे कि कैलाश विजयवर्गीय कंफर्टेबल तो नहीं हैं.
चिट्ठी सर्कुलेट होने की टाइमिंग भी काबिल ए गौर है. ये ऐसे समय हुआ है, जब पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के भूमि विवाद को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक हमलावर बनी हुई है. कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत में इसे सिरे से नकारा और कह दिया कि उन्हें तो इसकी जानकारी भी नहीं, लेकिन कांग्रेस को मुद्दा मिल गया. कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इस पूरे एपीसोड पर तंज कसते हुए कहा कि "कैलाश विजयवर्गीय की स्थिति अब शोले के ठाकुर जैसी हो गई है, तो राजनीति छोड़कर पितृ पर्वत पर भगवान और श्रद्धालुओं की सेवा करो...लेकिन ध्यान रहे, वहां चंदा चोरी न हो."
छह महीने पहले भी मैंने यही सलाह दी थी. अब यह पत्र या तो सीएम ने लीक कराया है या खुद कैलाश ने ही इसे लीक किया है, क्योंकि यह उनके अंतर्मन की पीड़ा है. उधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि "जब कैलाश विजयवर्गीय की सरकार में कोई सुन ही नहीं रहा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. हालांकि ये पहला मामला नहीं है, अपनी मुखर राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले कैलाश शिवराज सरकार के दौर में खुद को शोले का ठाकुर बता चुके हैं.
तब भी उन्होंने इंदौर की उपेक्षा का मुद्दा उठाया था. उसके बाद उन्होंने मौजूदा सरकार में भी एक बयान से कई निशाने साधे थे. जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए आप राज्य के कपड़े उतार दें ये तो नहीं होना चाहिए. ऐसी योजनाओं का एक वर्ग विशेष को विरोध करना चाहिए."
दिग्गजों में खींचतान, कैबिनेट में प्रहलाद कैलाश के सुर अलग
बीजेपी में 2023 के विधानसभा चुनाव में केन्द्रीय नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़ाने का बीजेपी का प्रयोग भले सफल रहा, लेकिन उसके बाद से कैबिनेट में ये दिग्गज नेता खिचे खिचे ही दिखाई और सुनाई दिए. इन दिग्गज नेताओं की मौजूदगी और सियासत के अंदाज के साथ वे कैबिनेट के मंत्री होते हुए, समानान्तर शक्ति केन्द्र बने हुए हैं और समय-समय पर इसका असर पार्टी में दिखाई भी देता है.
जिस लाड़ली बहना योजना पर सवार होकर बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में आई थी. मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक तरीके से उस योजना का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा था कि जरूरत से ज्यादा मुफ्तखोरी और हमेशा मांग करने की जो आदत समाज में बन रही है, वो उसे कमजोर कर रही है. उन्होंने आवेदन लेकर आने वाले लोगों को से कहा था ये भीख मांगने जैसा है.
हाल ही में जब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के जमीन विवाद को लेकर मंत्रियों की फौज उनके समर्थन में मैदान में उतरी थी. तब मंत्री राकेश सिंह का बयान चर्चा में था. जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कोई निष्पक्ष जांच की मांग करता है, तो जांच होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है.
गुना से ग्वालियर तक सिंधिया गुट की खिलाफत
गुना में बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्य का ताजा बयान सुनिए वे सिंधिया को समझाइश देते हुए कहते हैं, "हमने केन्द्रीय मंत्री को मंचों पर स्पष्ट संकेत दिए हैं कि चुगलखोरों से सावधान रहें. इसके पहले उन्होंने सिंधिया के साथ सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर निशाना साधते हुए कहा था कि हम उनकी मेहरबानी से नहीं बने. अपनी मेहनत से बने हैं. जनता के बीच काम करके बने हैं. फिर उन्होंने ऊर्जा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर काम ठीक से नहीं कर रहे तो उन्हें बदला जाए, लेकिन मोहन सरकार को बदनाम ना करें.
जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि ऊर्जा मंत्री के विषय में बताएं तो पन्नालाल शाक्य ने कहा कि उनके विषय में सिंधिया से पूछो." इधर ग्वालियर में सिंधिया और तोमर गुट की खींचतान आए दिन सामने आती है. ग्वालियर में होने वाली बैठकों में तोमर समर्थक सांसद भरत सिंह कुशवाहा अपनी गैरमौजूदगी के साथ ये बता देते हैं कि सब ठीक नहीं चल रहा है.
विंध्य में पार्टी के विधायक और मंत्री आमने सामने
विंध्य की देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण का मामला गरमाया था. यहां पर एक थाना प्रभारी और एएसआई को निलंबित किया गया और दबाव मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का था. जिसके बाद देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से विधायक गिरीश गौतम पर सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए कह दिया था कि लगता है, उनके अपने क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं है. सीधी से विधायक रीति पाठक तो लंबे समय से डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं.
मंच से कह चुकी हैं कि रीवा के साथ वे सीधी का भी विकास करें. सीधी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आवंटित की गई राशि को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था. स्वास्थ्य महकमा राजेन्द्र शुक्ल के पास है. विधायक रीति यहां तक आरोप लगा चुकी हैं कि इस विभाग के अधिकारी उनके क्षेत्र की समस्याओं का नोटिस ही नहीं लेते.
बुंदेलखंड में खंडेलवाल की हम निवाला बनाने की कोशिश भी नाकाम
पार्टी में गुटबाजी की संभाल के लिए आते ही मोर्चा संभालने वाले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष खंडलेवाल ने शुरूआत बुंदेलखंड से ही की थी. यहां पर बीजेपी के दो दिग्गजों की सियासी अदावत को कम करने के प्रयास में उन्हें एक साथ भोजन पर बिठाया था, लेकिन तस्वीरों में ही सीन बदला. हंसती मुस्कुराती तस्वीरें देखकर लगा कि अब सब ठीक ठाक है, लेकिन हकीकत सामने आती रही. जिसमें क्षत्रिय समाज पर पकड़ के लिए दोनों मंत्री और पूर्व मंत्री के अपने-अपने क्षत्रीय संगठन मैदान में ताल ठोक रहे हैं.
दोनों में महाराणा प्रताप की मूर्ति की स्थापना को खींचतान है. असल में गोविंद सिंह राजपूत और भूपेन्द्र सिंह दोनों एक समय कांग्रेस और बीजेपी में एक दूसरे के आमने-सामने थे. अब जबसे गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में आए तो उन्होंने खुरई से भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ खड़े होने वाले कांग्रेस के अरुणोदय चौबे को बीजेपी में शामिल करवा लिया और भूपेन्द्र सिंह की सियासत को बड़ा झटका दिया. इसके बाद से ये अदावत और बढ़ गई.
- मुख्यमंत्री को वायरल चिट्ठी, भड़के कैलाश विजयवर्गीय, बोले कहां से आई ये चिट्ठी? मुझे जानकारी नहीं
- कैलाश विजयवर्गीय के लेटर बम के बाद डैमेज कंट्रोलिंग, इंदौर में मोहन यादव का सियासी दरबार
बीजेपी की सेहत बिगाड़ते कद्दावरों के सिलसिलेवार बयान
कैलाश विजयवर्गीय के एक तीर से कई शिकार किए. जिसका उदाहरण है कि कि उन्होंने कहा था कि सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए आप राज्य के कपड़े उतार दें, ये तो नहीं होना चाहिए. ऐसी योजनाओं का एक वर्ग विशेष को विरोध करना चाहिए.
प्रहलाद पटेल ने कहा था लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है. नेता जैसे ही मंच पर आता है, लोग माला पहनाते ही एक चिट्ठी हाथ में थमा देते हैं. ये बयान ऐसे समय में आया था, जब मोहन सरकार लाड़ली बहना का डंका पीट रही थी.
विधायक पन्ना लाल शाक्य की सिंधिया को समझाइश चापलूसों से दूर रहें. इसके पहले नाम लिये बिना सिंधिया पर निशाना साधते हुए कह चुके हैं कि हम किसी के दम पर नहीं अपने दम पर हैं. ऊर्जा मंत्री को खुली चुनौती दी और ये भी कहा कि उनके विषय में पूछना हो तो सिंधिया जी से पूछिए.
ग्वालियर चंबल में सिंधिया तोमर गुट की नाराजगी नरेन्द्र सिंह तोमर समर्थक सांसद भरत सिंह कुशाहा की सिंधिया की बैठकों के अघोषित बहिष्कार के साथ धार पाती रहती हैं.
विधायक प्रदीप पटेल के दबाव में देवतालाब में थानेदार सस्पेंड तो विधायक गिरीश गौतम ने कहा क्या इनकी विधानसभा में कोई काम नहीं बचे.
विधायक रीति पाठक ने मंच से डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल के स्वास्थय विभाग की खामियां गिनाईं और यहां तक कहा कि जिस तरह से रीवा पर ध्यान देते हैं, सीधी पर भी ध्यान दे दें.