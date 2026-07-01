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कैलाश विजयवर्गीय की कथित चिट्ठी नया एडीशन, विंध्य से लेकर चंबल तक बीजेपी में ऐसे बढ़ रही दरारें

विंध्य से लेकर चंबल तक बीजेपी में ऐसे बढ़ रही दरारें ( Etv Bharat )

भोपाल: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भले सिरे से नकार दें, लेकिन सियासत में धुंआ बेवजह नहीं उठता. कैलाश विजयवर्गीय की जिस कथित चिट्ठी के साथ बीजेपी में गुटबाजी फिर सतह पर आई है. अगर ये चिट्ठी हकीकत है तो ये अनुशासन की मिसाल बनी रही मध्य प्रदेश बीजेपी में आ रही दरारों का ताजा संस्करण कहा जा सकता है. बाकी मालवा से लेकर विंध्य और ग्वालियर चंबल से लेकर बुंदेलखंड तक नेताओं के अहम के साथ गुटों में बंटती बीजेपी कांग्रेस के नक्शे कदम पर क्यों जाती दिखाई दे रही है. क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को अपने नेताओं के नक्शे देखने और संभालने होंगे. कैलाश विजयवर्गीय के सरकार को लिखे और सर्कुलेट हुए कथित पत्र की टाइमिंग क्या कहती है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पर जब कांग्रेस जमीन विवाद को लेकर हमलावर है, उस दरमियान का ये लेटर लीकेज किसी राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है. कांग्रेस का बीजेपी पर तंज (ETV Bharat) कैलाश की कथित चिट्ठी की टाइमिंग क्या कह रही हालांकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से संवाद में नकार चुके हैं, लेकिन इंदौर के साथ भेदभाव की बयानी करती चिट्ठी के साथ बीजेपी में लंबे समय से अंदरखाने चल रही गुटबाजी अब दिखाई और सुनाई दे रही है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी सीधे तौर पर सुनाई नहीं दी, लेकिन सरकार बनने के बाद कैबिनेट बैठकों में विजयवर्गीय की गैरमौजूदगी के साथ भी ये सवाल सियासी गलियारों में उठते रहे कि कैलाश विजयवर्गीय कंफर्टेबल तो नहीं हैं. चिट्ठी सर्कुलेट होने की टाइमिंग भी काबिल ए गौर है. ये ऐसे समय हुआ है, जब पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के भूमि विवाद को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक हमलावर बनी हुई है. कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत में इसे सिरे से नकारा और कह दिया कि उन्हें तो इसकी जानकारी भी नहीं, लेकिन कांग्रेस को मुद्दा मिल गया. कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इस पूरे एपीसोड पर तंज कसते हुए कहा कि "कैलाश विजयवर्गीय की स्थिति अब शोले के ठाकुर जैसी हो गई है, तो राजनीति छोड़कर पितृ पर्वत पर भगवान और श्रद्धालुओं की सेवा करो...लेकिन ध्यान रहे, वहां चंदा चोरी न हो." कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat) छह महीने पहले भी मैंने यही सलाह दी थी. अब यह पत्र या तो सीएम ने लीक कराया है या खुद कैलाश ने ही इसे लीक किया है, क्योंकि यह उनके अंतर्मन की पीड़ा है. उधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि "जब कैलाश विजयवर्गीय की सरकार में कोई सुन ही नहीं रहा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. हालांकि ये पहला मामला नहीं है, अपनी मुखर राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले कैलाश शिवराज सरकार के दौर में खुद को शोले का ठाकुर बता चुके हैं. तब भी उन्होंने इंदौर की उपेक्षा का मुद्दा उठाया था. उसके बाद उन्होंने मौजूदा सरकार में भी एक बयान से कई निशाने साधे थे. जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए आप राज्य के कपड़े उतार दें ये तो नहीं होना चाहिए. ऐसी योजनाओं का एक वर्ग विशेष को विरोध करना चाहिए." दिग्गजों में खींचतान, कैबिनेट में प्रहलाद कैलाश के सुर अलग बीजेपी में 2023 के विधानसभा चुनाव में केन्द्रीय नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़ाने का बीजेपी का प्रयोग भले सफल रहा, लेकिन उसके बाद से कैबिनेट में ये दिग्गज नेता खिचे खिचे ही दिखाई और सुनाई दिए. इन दिग्गज नेताओं की मौजूदगी और सियासत के अंदाज के साथ वे कैबिनेट के मंत्री होते हुए, समानान्तर शक्ति केन्द्र बने हुए हैं और समय-समय पर इसका असर पार्टी में दिखाई भी देता है. जिस लाड़ली बहना योजना पर सवार होकर बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में आई थी. मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक तरीके से उस योजना का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा था कि जरूरत से ज्यादा मुफ्तखोरी और हमेशा मांग करने की जो आदत समाज में बन रही है, वो उसे कमजोर कर रही है. उन्होंने आवेदन लेकर आने वाले लोगों को से कहा था ये भीख मांगने जैसा है. कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल (ETV Bharat) हाल ही में जब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के जमीन विवाद को लेकर मंत्रियों की फौज उनके समर्थन में मैदान में उतरी थी. तब मंत्री राकेश सिंह का बयान चर्चा में था. जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कोई निष्पक्ष जांच की मांग करता है, तो जांच होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है.