मध्य प्रदेश में कब आएगी निगम मंडल की सूची, हेमंत खंडेलवाल ने दिया जवाब

13 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन सरकार ने शपथ ली थी. इस लिहाज से दिसंबर 13 को उनकी सरकार को दो साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक निगम मंडल के साथ कई आयोग में नियुक्तियां लंबित हैं. जानकारी के मुताबिक प्रदेश कार्यकारिणी से पहले ही निगम मंडलों में कौन से चेहरे होंगे, इसे लेकर दो बार केन्द्रीय नेतृत्व से चर्चा भी हो चुकी है. माना ये ही जा रहा था कि पहले प्रदेश कार्यकारिणी की टीम घोषित होगी. उसके बाद निगम मंडलों में नियुक्तियां की जाएंगी. उस हिसाब से तो ये हाइटाईम है.

उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश में निगम मंडलों के अध्यक्ष पद के खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा. हालांकि बीती अगस्त में ही यह कहा जा रहा था कि केन्द्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल चुकी है, अब केवल नाम का एलान बाकी है."

दीपावली से पहले घोषित होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी आखिर दीपावली बाद घोषित हो ही गई. अब निगाहें इस पर हैं कि निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों की सूची कब तक आती है. मीडिया से बातचीत में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि "जिस तरह से निर्धारित समय से प्रदेश कार्यकारिणी के नाम घोषित किए गए हैं. समय से ही निगम मंडलों में भी नियुक्ति कर दी जाएगी.

भोपाल: मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी टीम का एलान बिहार चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कर दिया. अब निगाहें इस पर हैं कि लंबे निगम मंडल की नियुक्तियों का एलान कब होगा. मीडिया से बातचीत में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इशारा किया है कि असल में इस एलान में अभी कितना और वक्त है. इन नियुक्तियों को अटके हुए भी दो साल होने को आ रहे हैं. सवाल ये है कि वो कौन से नाम हैं. जिनकी वजह से कई रुट से हरी झंडी मिल जाने के बाद भी ये सूची घोषित नहीं हो पा रही है.

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "बीजेपी में किसी भी एलान के पहले पर्याप्त मंथन होता है. फिर इस समय तो कतार भी लंबी है. जो मंत्री बनने से चुके हैं. जो कद्दावर नेता पूर्व मंत्री के दायरे में आ गए हैं. वे सब निगम मंडलों में ही समायोजित किए जाएंगे. तो सवाल इस बात का है कि एक अनार सौ बिमार की स्थिति में चुनाव कितना कठिन है. अभी जो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई थी. उसमें हेमंत खंडेलवाल ने बड़े नेताओं के साथ आरएसएस की पसंद को भी पर्याप्त जगह दी है. जाहिर है यही तस्वीर निगम मंडल में भी रहने वाली है. वहां भी संघ की पसंद को देखा और शामिल किया जाएगा. बाकी मुख्यमंत्री समेत कुछ बड़े नेताओं के कोटे से भी होंगे."

तो मोहन यादव ने हटा दिए थे निगम अध्यक्ष

2024 में मोहन यादव के अगुवाई में बीजेपी की नई सरकार बनी थी और बनने के साथ ही निगम मंडलों के अध्यक्ष पद हटा दिए गए. ये जवाबदारी विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को दे दी गई. 2024 का पूरा साल बीता, बाद में मंत्रियों को जवाबदारी दी गई, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पाई. विधानसभा चुनाव से दो साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने निगम मंडल में नियुक्तियां की थी. वजह ये थी कि 2020 में ही मध्य प्रदेश में सत्ता पलट हुआ था. अब 2024 के बाद से इंतजार किया जा रहा है कि निगम मंडलों में नियुक्ति कब होगी.

सत्ता में साधने का उपक्रम होती हैं ये नियुक्तियां

निगम मंडल की नियुक्तियों के साथ असल में उन नेताओं को सत्ता में सीधे भागीदारी का मौका दिया जाता है. जो नेता या तो लंबी पारी के बाद चुनाव हारकर किनारे बैठे होते हैं. या फिर टिकट बंटने के दौरान उनकी अनदेखी होती है. इसी तरह से कई विधायक भी जिनका दांव मंत्रि परिषद में नहीं लग पाता वे भी इन्ही निगम मंडलों में समायोजित किए जाते हैं. मध्य प्रदेश में कुल 48 निगम मंडल और प्राधिकरण हैं.

पूर्व मंत्रियों का दांव सबसे मजबूत

मध्य प्रदेश में जो नेता इस समय निगम मंडल में अध्यक्ष पद से नवाजे जा सकते हैं. उसमें पूर्व मंत्रियों का नाम पहली खेप में है. जिनमें अरविंद भदौरिया, रामनिवास रावत, कमल पटेल के नाम प्रमुख हैं. इनके अलावा भी संगठन से जुड़े कई नेताओं को भी परफार्मेंस के आधार पर नवाजा जा सकता है.