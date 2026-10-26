ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के मंत्रियों को नया टास्क, केन्द्र के विभागों से कनेक्ट होंगे सांसद

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के मंत्रियों को नया टास्क ( ETV Bharat )

भोपाल: चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश सबसे पहले गियर अप हो गया है. बीजेपी शासित राज्यों में मध्य प्रदेश उन गिनती के राज्यों में है, जहां पर केन्द्र की योजनाओं के जमीन पर उतारने की पूरी प्रोसेस की मॉनिटरिंग के लिए पार्टी पूरा सिस्टम तैयार करने जा रही है. इस सिस्टम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अगुवाई में मंत्रियों की एक स्पेशल टीम बनाने के साथ केन्द्र सरकार के हर मंत्रालय के साथ एक-एक सांसद को जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री निवास पर हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया है. प्रदेश प्रभारी बिप्लव देव की मौजूदगी में हुई इस बैठक में राज्यसभा के उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा हुई. पांच नामों का पैनल तैयार किया गया है.

मध्य प्रदेश के मंत्रियों को मिलेगा ये नया टास्क

भोपाल में सीएम हाउस में सोमवार को हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार में बाकायदा एक टीम बनाई जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में बनने वाली इस टीम में प्रदेश सरकार के मंत्रियों को शामिल किया जाएगा. अलग-अलग विभागों के मंत्रियों के जरिए तैयार हुई ये टीम नए टास्क पर काम करेगी. ये टीम केन्द्र सरकार की योजाओं का लाभ प्रदेश की जनता तक अधिक से अधिक पहुंच सके, इस टारगेट पर काम करेगी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी (ETV Bharat) अभी ये खाका तैयार होना बाकी है कि सिस्टम किस तरह से काम करेगा, लेकिन भोपाल में हुई कोर ग्रुप की बैठक में इस टीम के गठन को लेकर सहमति बन गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडालवाल के मुताबिक "अंतिम लक्ष्य पार्टी का यही है कि समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी योनजआओं का लाभ पहुंच सके. इसे लेकर प्रभावशाली ढंग से काम करेंगे." अपनी सीट के साथ सांसद ये टास्क भी संभालेंगे