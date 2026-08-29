कंटेंट क्रिएटर बनेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी के कैटेलिस्ट, Gen Z से जुड़ने कॉफी विद मोहन यादव की तैयारी
2028 के विधानसभा चुनाव से पहले जेन जी से जुड़ने बीजेपी की कॉफी, कंटेंट और क्रिएटिवटी. हर जिले में होगी तलाश. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 6:46 PM IST
भोपाल: 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले जेन जी से सीधे कनेक्ट के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कैटेलिस्ट बना रही है. इन इनफ्लूएंसर और क्रिएटर के जरिए जेन जी तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाएगा. बीजेपी पूरे प्रदेश में ऐसे इनफ्लुएंसर की तलाश कर रही है, जिनके रील्स के व्यूज एक मिलियन तक पहुंचे हों. जिनका कंटेट विवादित नहीं हो और जो बीजेपी की ऑइडियोलॉजी से कनेक्ट रखते हों.
कंटेंट क्रिएटर बनेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी के कैटेलिस्ट
आम जनता और पार्टी के बीच कैटेलिस्ट की तरह कंटेट क्रिएटर काम करेंगे. बीजेपी बाकायदा इन्हें जोड़ने और फिर उनके जरिए पार्टी की ऑइडियोलॉजी और केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की खूबियां और उपलब्धियां पहुंचाने की तैयारी में है. फिलहाल इंदौर और भोपाल में ऐसे कंटेट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तलाश की गई है. अब प्रदेश के 51 जिलों में इन्हें तलाश कर सिलेक्टेड क्रिएटर्स के साथ पार्टी मीटिंग करेगी.
बीजेपी पार्टी के सोशल मीडिया विभाग के संयोजक सुयश तिवारी कहते हैं, "भोपाल में हमने 100 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेट क्रिएटर तलाशे थे. उनकी प्रोफाइल कंटेट और व्यूज के आधार पर छंटनी की गई और केवल बचे हुए 30 लोगों से प्रदेश बीजेपी अधयक्ष हेमंत खंडेलवाल से बातचीत के लिए चुना गया."
'अब कॉफी विद सीएम मोहन यादव की है तैयारी'
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक नया प्रोग्राम शुरु किया है. कॉफी विद स्टेट प्रेसिडेंट हेमंत खंडेलवाल. इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने इंस्टापर अपनी रील्स के जरिए सोशल मीडिया पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले कंटेंट क्रिएटरों को आमंत्रित किया था और उनसे कहा था कि उनके जरिए सरकार की जो युवा महिलाओं के लिए इनिशिएटिव हैं, जो उपलब्धियां उनको जनता के बीच पहुंचाएं.
सोशल मीडिया विभाग के संयोजक सुयश तिवारी ने कहा, "अभी हमने केवल भोपाल और इंदौर में ही ये कार्यक्रम किए हैं. अगली मीटिंग हम मुख्यममंत्री डॉ मोहन यादव के साथ इन कंटेंट क्रिएटर से करवाने जा रहे हैं. लक्ष्य यही है कि राज्य और केन्द्र सरकार के जो कार्य हैं, इनके कंटेंट के जरिए आम लोग भी जो बेनिफिशरी स्कीम हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सकें. दूसरा हमारी पार्टी के नेताओं का जो विजन है उसे भी नई पीढ़ी जान सके."
'हर जिले में होगी कंटेंट क्रिएटर की तलाश'
अब बीजेपी का सोशल मीडिया विभाग मध्य प्रदेश के हर जिले में कंटेंट क्रिएटर की खोज करेगा. इनमें बुंदेली, मालवी, निमाड़ी और अवधी यानि लोकभाषाओं के क्रिएटर भी जोड़े जाएंगे. जिनका बड़े शहरों के साथ ग्रामीण लोगों के बीच अच्छा कनेकट है. इनके जरिए बीजेपी योजनाओं के साथ अपनी ऑइडियोलॉजी भी जनता तक पहुंचाएगी.
क्या इन कंटेंट क्रिएटरों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई जाएगी. इस सवाल के जवाब में सुयश तिवारी ने कहा, "मैं ये नहीं कहता कि कोई सदस्य ही बन जाए, सदस्यता दिलाई भी नहीं जाएगी लेकिन हां, विचारधारा से जुड़ाव मायने तो रखेगा. भोपाल में हमने जिन्हें बुलवाया था उसमें से ज्यादातर न्यूट्रल थे लेकिन हमने उन्हें आमंत्रित किया. लक्ष्य हमारा एक है जो नेशन फर्स्ट के विचार पर चल रहे हैं उस पर जेन जी पूरा ध्यान दे सकें."
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हेमंत खंडेलवाल की अपील
बीजेपी प्रेदश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इन क्रिएयटर्स से कहा, "आज किसी भी तरह का आंदोलन खड़ा करने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है. एक पोस्ट, एक वीडियो, एक रील सेकेण्डस में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है. इसी ताकतवर माध्यम के जरिए हम ये चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर सरकार के इनिशिएटिव स्टार्ट अप, टेक्नीक एजुकेशन और वुमन एमपॉवरमेंट के जो काम हैं उन्हें इन्हीं रीलों के जरिए जनता तक पहुंचाएं."