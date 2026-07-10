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हाथ मलते रह गए नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को बनाया दतिया से प्रत्याशी

दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने घोषित किया प्रत्याशी, प्रबल दावेदार नरोत्तम को नहीं मिला टिकट, आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार.

DATIA BJP CANDIDATE ASHUTOSH TIWARI
बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को बनाया दतिया से प्रत्याशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 7:13 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
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दतिया: भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने फैसले से सभी को चौंका दिया है. मध्य प्रदेश में होने वाले दतिया विधानसभा उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ने के सपने देखते रह गए और बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है.

आशुतोष तिवारी को बनाया दतिया कैंडिडेट

दतिया विधानसभा उपचुनाव में आखिरकर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर सभी को चौंकाया है, क्योंकि जहां अब तक नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे. वहीं बीजेपी ने उनका टिकट काट एमपी हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके बीजेपी नेता आशुतोष तिवारी को दतिया की उम्मीदवारी सौंप दी है. हालांकि बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की दिल्ली हाईकोर्ट में लगी याचिका पर आए फैसले के बाद की है.

DATIA BY ELECTION 2026
बीजेपी ने प्रत्याशी किया घोषित (ETV Bharat)

एमपी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके तिवारी

आपको बता दें की, आशुतोष तिवारी बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं. 2023 में उन्होंने दतिया के सैंवड़ा से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उस वक्त प्रदीप अग्रवाल पर भरोसा जताया था, लेकिन इस बार नर्रोत्तम मिश्रा की जगह बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर दतिया उपचुनाव का दांव खेलने का फैसला लिया है. पहले भी आशुतोष तिवारी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. वे बीजेपी के संभागीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही एमपी हाउसिंग के बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) भी रहे. अब दतिया में बीजेपी के प्रत्याशी हैं.

पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को झटका

बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले दतिया में 2023 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के राजेंद्र भारती से हार चुके थे. इसके बाद कई मौकों पर उन्हें पार्टी में साइड लाइन भी देखा गया, लेकिन इस बीच नरोत्तम मिश्रा ने राजनीति और जनता में अपनी छवि सुधारने का प्रयास किया. जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो माना जा रहा था कि, वे बीजेपी के टिकट के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं.

DATIA ASSEMBLY BY ELECTION 2026
दतिया से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी (ETV Bharat)

नरोत्तम उपचुनाव की घोषणा के बाद से लगातार क्षेत्र में सभाएं भी कर रहे थे और गुरुवार को उन्होंने विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन फार्म भी खरीदा था, लेकिन अचानक बीजेपी ने अपने नए प्रत्याशी के साथ नरोत्तम मिश्रा के सपने पर भी पानी फेर दिया.

Last Updated : July 10, 2026 at 7:32 PM IST

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