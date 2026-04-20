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4 हजार करोड़ की बीना-कटनी तीसरी रेल लाइन तैयार, बुंदेलखंड क्षेत्र की बदलेगी तस्वीर

भोपाल: मध्य प्रदेश के बीना से कटनी के बीच दौड़ने वाली ट्रेनों की रफ्तार और संख्या बढ़ने जा रही है. करीब 4 हजार करोड़ की लागत से तैयार हो रही बीना से कटनी सेक्शन की तीसरी रेल लाइन परियोजना का काम पूरा हो गया है. इसे पूरा होने में करीब 9 साल का वक्त लगा है, जो निर्धारित समय से 5 साल अधिक है. इस परियोजना के पूरा होने से इस रूट पर पड़ने वाले 32 रेलवे स्टेशनों को लाभ मिल रहा है. खासतौर से सागर, दमोह सहित बुंदेलखंड के दूसरे क्षेत्रों में इसका लाभ मिलने जा रहा है.

बीना-कटनी सेक्शन पर तीसरी लाइन परियोजना के तहत बांदकपुर से घटेरा रेलखंड का काम अधूरा रह गया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है. इसके साथ ही 259.91 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का काम पूरा हो गया है. इस परियोजना के तहत 12 महत्वपूर्ण एवं 26 बड़े पुलों सहित 311 छोटे पुलों का निर्माण किया गया है. यह परियोजना कटनी और बीना के दोनों छोरों पर स्थित बड़े रेलवे स्टेशनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है.

तीसरी लाइन से रेल नेटवर्क में होगा सुधार (Railway)

तीसरी लाइन से रेल नेटवर्क में होगा सुधार

कटनी स्टेशन ने कटनी-सिंगरौली, कटनी-बीना, कटनी-मानिकपुर, कटनी-जबलपुर और कटनी-बिलासपुर को जोड़ी है. इस तरह कटनी चारों दिशाओं की ट्रेनों के लिए सेंटर प्वाइंट है. इसी तरह बीना स्टेशन से भी बीना-झांसी, बीना-गुना, बीना-भोपाल और बीना-कटनी के बीच ट्रेनों का संचालन होता है. इस तरह दोनों प्रमुख स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन का काम पूरा होने से रेल नेटवर्क में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है.

बीना कटनी रेलवे सेक्शन का तीसरी लाइन का काम हुआ पूरा (Railway)

माल गाड़ियों की स्पीड बढ़ी, लाइन क्लीयरेंस समस्या कम हुई

तीसरी रेल लाइन का काम पूरा होने से यात्री गाड़ियों के अलावा मालगाड़ियों की गति में बढ़ोत्तरी हुई है. बीना-कटनी सेक्शन देश के सबसे व्यस्त कोयला परिवहन ट्रेक में से एक है. यहां से बड़ी मात्रा में कोयला विभिन्न विद्युत संयंत्रों तक पहुंचता है. तीसरी रेल लाइन के बाद इस रूट पर लाइन क्लीयरेंस की समस्या बहुत कम हुई है. भोपाल पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया, "इस परियोजना के पूरा होने से बुंदेलखंड के सागर, दमोह, कटनी जिले में लाभ मिलेगा. इन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ेगी. औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा."