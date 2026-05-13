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सुशासन तिहार में प्रशासन के दावों पर बिफरे सांसद भोजराज नाग, बालोद को बताया बस्तर से भी पिछड़ा

सांसद भोजराज नाग मंच से ही कलेक्टर के सामने प्रशासन की पोल खोलने लगे उन्होंने कहा बालोद का बजट काफी अच्छा है. लेकिन बालोद तो बस्तर से भी पिछड़ा है, आखिर अधिकारी किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं. थोड़ी देर के लिए माहौल शांत हो गया. मौका पाकर गुण्डरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने कहा कि निराकरण के प्रशासनिक आंकड़े मैच नहीं खा रहे, प्रशासन स्पष्ट करे कितना निराकरण हुआ है.

बालोद : छत्तीसगढ़ सरकार शासन-प्रशासन के कार्यों का मूल्यांकन सुशासन तिहार में करती है. सुशासन तिहार के बालोद जिले के मटिया में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी. लेकिन इस जानकारी को लेकर सांसद भोजराज नाग ने आपत्ति जताई और इसे बनावटी करार दे दिया.

बालोद को बताया बस्तर से भी पिछड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यों के मूल्यांकन का सुशासन

कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए आम जनता को सुगम पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हैं.इसी मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता के बीच पहुंचकर शासन-प्रशासन के कार्यों के मूल्यांकन के लिए सुशासन तिहार 2026 का आयोजन कर रही है. मीडिया से बात करते हुए सांसद भोजराज नाग ने कहा कि सरकार की योजनाएं और जनता का फीडबैक लेने के लिए सुशासन दिया है.जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है,लेकिन सिर्फ घोषणा ही हो रही है.

सुशासन तिहार में प्रशासन के दावों पर बिफरे सांसद भोजराज नाग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैंने यहां देखा कि जिला प्रशासन घोषणा प्रवाही बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मैंने प्रशासन को फटकार लगाई है और सुधार के निर्देश दिए हैं.जनता को बेवकूफ बनाने का काम यहां पर प्रशासन कर रही है और बस्तर से भी अधिक का बजट बालोद जिले का है. लेकिन बस्तर से भी पिछड़ा हुआ बालोद जिला नजर आ रहा है- भोजराज नाग, सांसद



क्या हैं सरकारी आंकड़े ?



जनसमस्या निवारण शिविर में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 870 में से 858 आवेदन, समाज कल्याण विभाग को 98 में से 98, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 158 में से 149, ऊर्जा विभाग को 81 आवेदनों में से 26 आवेदन, कृषि विभाग को 37 में से 18, खाद्य विभाग को 47 में से 46 आवेदन, महिला बाल विकास विभाग को प्राप्त 61 में से 61, श्रम विभाग को प्राप्त 15 में से 14, शिक्षा विभाग को प्राप्त 17 में से 14 आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया गया. शिविर में आज विभागों से कुल 1556 आवेदन प्राप्त हुए थे. जिसमें से कुल 1390 आवेदनों का निराकरण किया गया.





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