ETV Bharat / state

सांसद भोजराज नाग ने 5 करोड़ के स्टॉप डैम की दी सौगात , गर्मी में भी बालोद के किसानों को मिलेगा भरपूर पानी

बालोद: बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया. जिससे हजारों किसानों को सीधे सीधे लाभ मिल पाएगा, जिले के कांदुल और पड़कीभाट में लगभग 5 करोड़ की लागत के स्टॉप डैम निर्माण का भूमिपूजन किया. इस दौरान सांसद ने कहा डबल इंजन की सरकार में हर तरफ खुशहाली फैल रही है. सांसद नाग ने कहा कि हम विकास के साथ जल संरक्षण और पर्यावरण की ओर भी ध्यान दे रहे हैं. सांसद भोजराज नाग ने कहा कि जो भी विकास के काम सालों से लंबित हैं उनको पूरा किया जाएगा. सांसद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ के सर्वोत्तम विकास के लिए काम कर रहे हैं.



विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण



सांसद भोजराज नाग ने सांसद खेल महोत्सव की भी शुरुआत की. सांसद ने कहा कि हमने जो वादा किया है उसे निभाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं. आज जो स्टाप डैम की सौगात आप लोगों को मिलने वाली है इससे कई किसानों का भला होगा, पानी के रुकने से जलस्तर में भी सुधार होगा और कई सारी महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित सकारात्मक बदलाव आपको इस इलाके में देखने को मिलेंगे. सासंद भोजराज नाग ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने से विकास कार्यों में तेजी आई है. जिन इलाकों में विकास के काम रुके थे वहां पर तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है.