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मंत्री के बयान से चकराता की सियासत 'चकराई', बीजेपी में दिखी 'खाई', आमने-सामने आए भाजपाई!

कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी के एक बयान के बाद चकराता विधानसभा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. जानिए क्या है पूरा मामला?

Cabinet Minister Bharat Chaudhary and BJP leader Ramsharan Nautiyal
कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी और बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल. (फोटो सोर्स- FB@BharatSinghchaudhary/RamsharanNautiyal)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 21, 2026 at 6:34 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं. इसी बीच चकराता विधानसभा की राजनीति में उस समय नया मोड़ आ गया, जब एक खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने मंच से ऐसा बयान दिया, जिसने राजनीतिक चर्चाओं को नई हवा दे दी. मंत्री के बयान के बाद बीजेपी के पूर्व चकराता विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने सार्वजनिक रूप से पलटवार करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की. वहीं, विवाद बढ़ने पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने भी पार्टी का पक्ष सामने रखा है.

क्या बोल गए थे कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी? दरअसल, चकराता विधानसभा क्षेत्र के क्वांसी के भंडाराथात में तीन दिवसीय 17 से 19 जुलाई तक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था. जिसमें कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने शिरकत की थी. इस दौरान कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने मंच से संबोधित करते हुए कह दिया था कि चकराता से अगली विधायक मधु चौहान होंगी. मंत्री चौधरी के इस बयान को क्षेत्र में बीजेपी की संभावित उम्मीदवार को लेकर संकेत के रूप में देखा जाने लगा. कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच भी इस बयान की चर्चा शुरू हो गई. साथ ही राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे.

बीजेपी में दिखी 'खाई', आमने-सामने आए भाजपाई! (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

"अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो आपकी विधायक मधु चौहान के साथ मिलकर काम करूंगा. मधु चौहान आपके क्षेत्र की बेटी है. जिनका ससुराल और मायका इसी विधानसभा में है. उसके बाद भी 10-15 सौ वोटों से रह जाती हैं. यह बड़े दुर्भाग्य की बात है. इस बार 10-15 हजार वोटों से जीता कर भेजना है और चकराता से बीजेपी की विधायक चुनकर विधानसभा जाएंगी. "- भरत सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री

भरत चौधरी पर बरसे रामशरण नौटियाल: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी के इस बयान के कुछ ही समय बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीती 19 जुलाई को खत द्वार भंडारा में पहुंचे रामशरण नौटियाल ने कहा कि मंत्री को क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं है. उन्हें दूसरे की चिंता छोड़ अपनी टिकट बचानी चाहिए. उनके इस बयान को बीजेपी के भीतर संभावित दावेदारों के बीच बढ़ती राजनीतिक खींचतान के रूप में देखा जा रहा है.

"यहां हमारे एक विद्वान मंत्री जी आए थे, उनको कुछ अता-पता नहीं है. उन्हें अपना टिकट बचाना चाहिए. मैं टिकट के पीछे कभी पागल नहीं रहा. मुझे जनता और भगवान पर भरोसा है. हमारे यहां चुनाव जनता तय करती है, मंत्री नहीं."- रामशरण नौटियाल, बीजेपी नेता

कांग्रेस की गढ़ है चकराता विधानसभा सीट: बता दें कि चकराता विधानसभा बीजेपी के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण सीट मानी जाती रही है. जो कांग्रेस का गढ़ रहा है. वर्तमान में प्रीतम सिंह कांग्रेस से विधायक हैं. चुनावी साल नजदीक आने के साथ ही विभिन्न नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है. ऐसे में किसी भी नेता का सार्वजनिक मंच से किसी संभावित प्रत्याशी के पक्ष में दिया गया बयान राजनीतिक मायने रखता है. यही वजह है कि मंत्री भरत चौधरी की टिप्पणी के बाद पार्टी के भीतर दावेदारी और संगठनात्मक संतुलन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

बीजेपी संगठन ने मामले को बताया सामान्य: हालांकि, बीजेपी संगठन ने इस पूरे विवाद को सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बताते हुए इसे ज्यादा तूल देने से इनकार किया है. बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि चुनावी साल में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी-अपनी विधानसभा में सक्रिय रहने और दावेदारी रखने का पूरा अधिकार है. उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बड़ा संगठन है, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता पार्टी के लिए काम करते हैं.

ऐसे में अलग-अलग नेताओं की सक्रियता को किसी विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं और नेताओं की संख्या ज्यादा होने के कारण स्वाभाविक रूप से कई लोग अपनी दावेदारी रखते हैं और पार्टी फोरम पर अपनी बात रखते हैं. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि,

"बीजेपी एक बड़ी पार्टी है. यहां कार्यकर्ताओं और नेताओं की संख्या ज्यादा है. कांग्रेस की तरह स्थिति नहीं है कि ढूंढने से भी कार्यकर्ता न मिलें. बीजेपी के लोग लगातार धरातल पर काम कर रहे हैं और इसमें कोई समस्या नहीं है. अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व तय करता है."- नवीन ठाकुर, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में टिकट की दावेदारी को लेकर गतिविधियां और तेज होंगी. चकराता विधानसभा में मंत्री भरत चौधरी के बयान और उसके बाद रामशरण नौटियाल की प्रतिक्रिया ने ये संकेत जरूर दे दिया है कि चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों एवं दावेदारों की सक्रियता लगातार बढ़ने वाली है. फिलहाल, बीजेपी संगठन इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम ने चकराता विधानसभा की सियासत को नई चर्चा जरूर दे दी है.

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