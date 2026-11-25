भरतपुर जिला प्रमुख चुनाव: कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सांसद जाटव व पूर्व मंत्री खाचरियावास ने संभाला मोर्चा... सरकार को चेतावनी
दोनों नेताओं ने बहुमत का हवाला देते हुए जीत का दावा किया और सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग तथा खरीद-फरोख्त की कोशिशों के आरोप लगाए.
Published : November 25, 2026 at 10:46 AM IST
भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया. जिला परिषद चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर अपना दावा मजबूत किया है. मतदान के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एकजुट होकर मैदान में उतरे. करौली-धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पार्टी के सदस्यों के साथ मोर्चा संभाला. दोनों नेताओं ने बहुमत के आंकड़ों का हवाला देते हुए जीत का दावा किया और सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग तथा खरीद-फरोख्त की कोशिशों के आरोप लगाए.
भरतपुर जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की. भाजपा के खाते में 9 सीटें आई हैं, जबकि एक सीट पर आरएलपी ने जीत हासिल की. इस लिहाज से कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत है. इसके बावजूद जिला प्रमुख चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने सदस्यों को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत लगाई.
पढ़ें:भरतपुर प्रकरण पर महरिया का पलटवार, पहले 2020 का हिसाब दें डोटासरा...फिर भाजपा पर लगाएं आरोप
जाटव का आरोप-तानाशाही और खरीद-फरोख्त: करौली-धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि भरतपुर की जनता ने कांग्रेस को भारी बहुमत दिया. कांग्रेस को 21 और भाजपा को मात्र 9 सीटें मिली. ऐसे में जनादेश स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पक्ष में है. इसके बावजूद सरकार डराने-धमकाने और खरीद-फरोख्त के जरिए जिस तरह का माहौल बना रही है, वह निंदनीय है. जाटव ने कहा कि वे लंबे समय से भरतपुर की राजनीति में हैं. यहां मंत्री और विधायक के रूप में भी काम कर चुके हैं, लेकिन इस तरह का माहौल पहले कभी नहीं देखा. उन्होंने विश्वास जताया कि बहुमत की जीत होगी और भरतपुर की जनता की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा.
कांग्रेस सदस्यों को शपथ दिलाकर नामांकन : भरतपुर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में राजनीतिक माहौल पहले से ही खराब है. नगर निगम चुनाव में भरतपुर के हालात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी फॉर्म तक नहीं भर पाए थे. ऐसे अनुभवों के बाद पार्टी का सतर्क रहना जरूरी है. कांग्रेस ने मतदान से पहले अपने सदस्यों को शपथ दिलाकर नामांकन का फैसला किया है. मतदान पूरा होने तक वे खुद भरतपुर में मौजूद रहेंगे. खाचरियावास ने दावा किया कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है. उसके 21 सदस्य एकजुट हैं. उन्होंने क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार किया. वे बोले, सदस्यों के साथ बैठक हो चुकी है और पार्टी को किसी तरह का डर नहीं है.
पढ़ें: डोटासरा का बड़ा आरोप: भरतपुर में हॉर्स ट्रेडिंग, कांग्रेस सदस्यों को 60-60 लाख ऑफर, लेकिन हम ही बनाएंगे जिला प्रमुख
खाचरियावास बोले- गड़बड़ी की तो उसी भाषा में देंगे जवाब: खाचरियावास ने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राजस्थान सरकार के इशारे पर पुलिस, कलेक्टर, एसपी या प्रशासन की ओर से चुनाव में कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस उसी भाषा में जवाब देगी. हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी और चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगा.
सीएम के गृह जिले में प्रतिष्ठा का सवाल: भरतपुर में जिला प्रमुख का चुनाव अब केवल एक पद का चुनाव नहीं रह गया है. कांग्रेस के लिए 21 सीटों के बहुमत को जिला प्रमुख की कुर्सी में तब्दील करना प्रतिष्ठा का सवाल है. वहीं भाजपा के लिए कांग्रेस के मजबूत आंकड़ों के बीच राजनीतिक चुनौती खड़ी करना आसान नहीं होगा. मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रहे इस चुनाव पर प्रदेश की राजनीति की भी निगाहें टिकी हैं. दोनों दलों के दावों और आरोपों के बीच अब मतगणना का परिणाम तय करेगा कि जिला प्रमुख की कुर्सी किसके हिस्से आती है?.
पढ़ें: पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत ने बदला राजस्थान का सियासी समीकरण, जानें क्यों भाजपा को लगी पटखनी
पढ़ें: Panchayat Election Results : जीत पर डोटासरा बोले- CM भजनलाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार ने जनता की उम्मीदों का किया खून
पढ़ें: पंचायती राज चुनाव परिणाम: अलवर में 11 में से सात पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत, एक में भाजपा आगे तो तीन में निर्दलीय तय करेंगे प्रधान