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भरतपुर जिला प्रमुख चुनाव: कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सांसद जाटव व पूर्व मंत्री खाचरियावास ने संभाला मोर्चा... सरकार को चेतावनी

भरतपुर में कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना जिला प्रमुख चुनाव ( ETV bharat Bharatpur )

भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया. जिला परिषद चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर अपना दावा मजबूत किया है. मतदान के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एकजुट होकर मैदान में उतरे. करौली-धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पार्टी के सदस्यों के साथ मोर्चा संभाला. दोनों नेताओं ने बहुमत के आंकड़ों का हवाला देते हुए जीत का दावा किया और सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग तथा खरीद-फरोख्त की कोशिशों के आरोप लगाए.