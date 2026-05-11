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प्रवासी पक्षियों से गुलजार मध्य प्रदेश, आसमान में गूंज रही चहचहाहट, देखें मनमोहक तस्वीरें

प्रवासी पक्षियों से गुलजार मध्य प्रदेश ( ETV Bharat )

इंडियन पिट्टा पक्षी (MPTB ( Madhya Pradesh Tourism Board))

हर साल सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वेटलैंड्स में ठहरते हैं. गर्मी आते-आते ये प्रवासी पक्षी लौटने लगते हैं, लेकिन उसी समय स्थानीय (रेजिडेंट) पक्षियों की गतिविधियां चरम पर होती है, जो बर्ड वॉचिंग के लिए एक नया अनुभव देती है.

हजारों किमी की यात्रा करके वेटलैंड्स में ठहरते हैं पक्षी

मध्य प्रदेश के झील, वेटलैंड्स और जंगल गर्मियों में इस सुकून भरे अनुभव को बर्ड वॉचिंग से जिंदा कर रहे हैं. 450 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों के साथ प्रदेश अब देश का उभरता हुआ बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन बन रहा है.

इंडियन रोलर पक्षी (MPTB ( Madhya Pradesh Tourism Board))

इस समय देश के कई हिस्सों में जहां कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी हो रही है. ऐसे गर्मी के मौसम में मध्य प्रदेश के कई टाइगर रिजर्व प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो रहा है. टाइगर स्टेट की इन सरहदों के अंदर एक और रंगीन दुनिया बसती है. जहां नीला आसमां और पत्तों की सरसराहट के बीच दहाड़ के साथ चहचहाहट की आवाज भी सुनाई देती है.

भोपाल: प्राकृतिक वनसंपदा के मामले में मध्य प्रदेश धनी है. यहां घने जंगल, झरने, नदियां और पहाड़ खूब देखने मिलते हैं. यू ही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, चीता स्टेट और वल्चर स्टेट का दर्जा मिला है. देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में हैं. एमपी के बाघों को लेकर आए दिन कई खबरें इंटरनेट की दुनिया में छाई रहती है, लेकिन इन सबके बीच कई ऐसे पक्षियों की दुनिया भी यहां बसती है, जो बेहद खूबसूरत हैं.

गर्मियों में इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, पाइड किंगफिशर, रिवर टर्न और मालाबार पाइड हॉर्नबिल जैसे आकर्षक पक्षी आसानी से देखे जा सकते हैं. ये मौसम पक्षियों के घोंसले बनाने, प्रजनन और उनके प्राकृतिक व्यवहार को करीब से देखने का बेहतरीन अवसर माना जाता है.

पर्पल सनबर्ड (MPTB ( Madhya Pradesh Tourism Board))

अटावी बर्ड फाउंडेशन करा रही नेचर को करीब से महसूस

मध्य प्रदेश में बर्ड वॉचिंग सिर्फ पक्षियों को देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति को करीब से महसूस करने का अनुभव है. अटावी बर्ड फाउंडेशन (Ataavi Bird Foundation) जैसी संस्थाएं बर्ड वॉक और सिटिजन साइंस गतिविधियों के जरिए लोगों को प्रकृति और संरक्षण से जोड़ रही हैं.

फोटो क्लिक करते सैलानी (MPTB ( Madhya Pradesh Tourism Board))

भोज वेटलैंड (अपर लेक), वन विहार, केरवा और कलियासोत में हेडेड गूज, इंडियन पैराडाइज फ्लायकैचर, ब्राउन फिश आउल और रिवर टर्न जैसे पक्षी शहर के बीचोंबीच प्रकृति का अद्भुत संसार रचते हैं.

जबलपुर में डुमना नेचर पार्क और नर्रई के जंगल रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो, इजिप्शियन वल्चर और इंडियन रोलर जैसे दुर्लभ पक्षियों के लिए स्वर्ग है.

एशियन ग्रीन बी-ईटर (MPTB ( Madhya Pradesh Tourism Board))

इंदौर के गुलावट की लोटस वैली और तलावली चांदा में पाइड किंगफिशर, वूली-नेक्ड स्टॉर्क और रेड अवदावत जैसे रंग-बिरंगे पक्षी प्रकृति को जीवंत बना देते हैं. वहीं सिरपुर झील (रामसर साइट) और यशवंत सागर साइबेरिया, रूस, मंगोलिया और मध्य एशिया से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों का मुख्य केंद्र है.

नरसिंहगढ़ और खेओनी कम भीड़ और घने जंगलों वाले ये अभयारण्य वूली-नेक्ड स्टॉर्क, ब्लैक-विंग्ड काइट और यूरेशियन हूपो जैसे पक्षियों के लिए खास पहचान रखते हैं.

यूरेशियन गोल्डन ओरिओल पक्षी (MPTB ( Madhya Pradesh Tourism Board))

सतपुड़ा की वॉकिंग सफारी और पन्ना की केन नदी के किनारे मालाबार पाइड हॉर्नबिल, इंडियन स्किमर और गिद्धों की दुर्लभ झलक बर्डिंग को अविस्मरणीय बना देती है.

पक्षियों को अपने कैमरे में कैद करते टूरिस्ट (MPTB ( Madhya Pradesh Tourism Board))

जीवाजी यूनिवर्सिटी का हरा-भरा परिसर पर्पल सनबर्ड और एशियन पैराडाइज फ्लायकैचर जैसे पक्षियों का सुरक्षित आश्रय है.

टाइगर रिजर्व में सैलानियों की भीड़ (MPTB ( Madhya Pradesh Tourism Board))

अटावी और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (MPTB) मिलकर स्थानीय समुदायों को बर्ड गाइड और नैचुरलिस्ट के रूप में तैयार कर रहे हैं. जिससे संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल रहा है. अगर आप भी बर्ड वॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो MPTB की वेबसाइट और सोशल मीडिया में रेजिस्ट्रेशन की डिटेल्स देख सकते हैं.