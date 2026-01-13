ETV Bharat / state

राजस्थान को पठखनी देकर मध्य प्रदेश बना चैंपियन, जीता ऑल इंडिया ओपन कबड्डी चैंपियन का खिताब

9 राज्यों की 16 टीम हुईं शामिल, मप्र की टीम ने मारी बाजी ( Etv Bharat )