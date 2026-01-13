ETV Bharat / state

राजस्थान को पठखनी देकर मध्य प्रदेश बना चैंपियन, जीता ऑल इंडिया ओपन कबड्डी चैंपियन का खिताब

ऑल इंडिया ओपन कबड्डी चैंपियन में 9 राज्यों की 16 टीम हुईं शामिल, मध्य प्रदेश की SKMG टीम ने मारी बाजी

9 राज्यों की 16 टीम हुईं शामिल, मप्र की टीम ने मारी बाजी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 10:18 AM IST

छिन्दवाड़ा : दशहरा मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता के मैच में राजस्थान को हराते हुए मध्य प्रदेश की टीम ने कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है. स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर पिछले 36 सालों से अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन छिंदवाड़ा में जन जागरण मंच के द्वारा किया जाता है. वहीं इस बार इस चार दिवसीय चैंपियनशिप को मध्य प्रदेश की गोटेगांव टीम ने जीत लिया है.

4 दिनों तक दो पार्ट में हुए कबड्डी के मुकाबले

जन जागरण मंच के मुख्य संयोजक रमेश पोपली ने बताया, '' अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन दो पार्ट में किया जाता है, जिसमें दो दिनों तक जिला स्तरीय और दो दिनों तक राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी टीम हिस्सा लेती हैं. हर साल 9 जनवरी से 12 जनवरी तक स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर जन जागरण मंच द्वारा ये आयोजन कराया जाता है. जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में 26 टीम और राष्ट्र स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया.

खिताब के साथ मध्य प्रदेश की गोटेगांव टीम (Etv Bharat)

9 राज्यों की 16 टीम हुईं शामिल, मप्र की टीम ने मारी बाजी

पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे ने बताया, '' हिमाचल प्रदेश , उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली , छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश की 16 टीमों ने अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. सोमवार को दिनभर चल कबड्डी के मुकाबले में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल मुकाबला देर रात तक खेला गया, जिसमें राजस्थान की एन.डी. स्पोर्ट्स टीम को हराते हुए मध्य प्रदेश के गोटेगांव की SKMG टीम ने बाजी मारी. विजेता टीम को 1 लाख और उपविजेता टीम को 50 हजार रु का नगद पुरस्कार दिया गया.''

जानकारी देते जन जागरण मंच के मुख्य संयोजक रमेश पोपली (Etv Bharat)

स्थानीय खेल को बढ़ावा देने के लिए होता है आयोजन

आयोजन समिति के सदस्य सीएसआर नायडू ने बताया, '' जन जागरण मंच 36 सालों से दशहरा मैदान में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करता है. स्थानीय खेलों को बढ़ावा मिल सके इसलिए यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा.'' उन्होंने बताया कि कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसे खेलने मात्र से ही शरीर के सारे व्यायाम एक साथ हो जाते हैं. यह खेल स्थानीय स्तर पर बहुत कम खर्चे में भी खेला जा सकता है.

