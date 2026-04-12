ETV Bharat / state

सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सेहरावत ने की नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन की अपील

बीजेपी नेताओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन की अपील की ( ETV Bharat )