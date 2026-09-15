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उज्जैन में धन्वंतरि विश्वविद्यालय बनाए जाने के फैसले को चुनौती, सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के विखंडन को चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस. रिपोर्ट सिद्धार्थ शंकर पांडे.

Jabalpur high court
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 10:42 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के विखंडन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि मेडिकल विश्वविद्यालय के बड़े हिस्से को अलग कर उज्जैन में नया धन्वंतरि विश्वविद्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिका में क्या कहा गया है ?

याचिकाकर्ता डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि "विश्वविद्यालय का प्रस्तावित पुनर्गठन जबलपुर के साथ भेदभावपूर्ण है. पुनर्गठन के बाद उज्जैन के नये विश्वविद्यालय के अधीन 6 संभाग, 31 जिले और 80 में से 64 कालेज चले जाएंगे. वहीं जबलपुर विश्वविद्यालय के पास 4 संभाग, 24 जिले और केवल 16 कॉलेज ही रह जाएंगे."

250 करोड़ रुपये का रिजर्व फंड उज्जैन स्थानांतरित किया गया

याचिका में इसे समान और न्यायसंगत पुनर्गठन नहीं बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत बताया गया है. याचिका में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध करीब 250 करोड़ रुपये के रिजर्व फंड को उज्जैन स्थानांतरित किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है.

फंड हस्तांतरण पर अंतरिम रोक की मांग, विखंडन में व्यापक प्रक्रिया का पालन नहीं

याचिका में 21 अगस्त 2026 को राजपत्र में प्रकाशित संशोधन अधिनियम तथा मध्य प्रदेश धन्वंतरि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया था कि नये विश्वविद्यालय की स्थापना और संपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है. ऐसे में रिजर्व फंड का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता. इस राशि के हस्तांतरण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की गई है. विश्वविद्यालय के विखंडन से पहले विशेषज्ञ अध्ययन, व्यवहार्यता रिपोर्ट और व्यापक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.

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याचिकाकर्ताओं की तरफ से सरकार से निर्णय से संबंधित कैबिनेट नोट, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सहित अन्य रिकॉर्ड कोर्ट में पेश कराने की मांग की है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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