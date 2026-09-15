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उज्जैन में धन्वंतरि विश्वविद्यालय बनाए जाने के फैसले को चुनौती, सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

जबलपुर: मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के विखंडन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि मेडिकल विश्वविद्यालय के बड़े हिस्से को अलग कर उज्जैन में नया धन्वंतरि विश्वविद्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिका में क्या कहा गया है ?

याचिकाकर्ता डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि "विश्वविद्यालय का प्रस्तावित पुनर्गठन जबलपुर के साथ भेदभावपूर्ण है. पुनर्गठन के बाद उज्जैन के नये विश्वविद्यालय के अधीन 6 संभाग, 31 जिले और 80 में से 64 कालेज चले जाएंगे. वहीं जबलपुर विश्वविद्यालय के पास 4 संभाग, 24 जिले और केवल 16 कॉलेज ही रह जाएंगे."

250 करोड़ रुपये का रिजर्व फंड उज्जैन स्थानांतरित किया गया

याचिका में इसे समान और न्यायसंगत पुनर्गठन नहीं बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत बताया गया है. याचिका में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध करीब 250 करोड़ रुपये के रिजर्व फंड को उज्जैन स्थानांतरित किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है.