संस्कृति की जड़ों से विश्व विजेता तक, 2025 में हर मोर्चे पर चमका मध्य प्रदेश

डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन, 'संपदा 2.0' बना राष्ट्रीय मॉडल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अभिनव पहल 'संपदा 2.0' को 19 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया. ई-पंजीकरण और ई-स्टाम्पिंग में यह प्रणाली देश के लिए मिसाल बनी. मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य बना, जहां बिना उप-पंजीयक कार्यालय जाए वीडियो केवाईसी के जरिए 75 दस्तावेजों का पंजीकरण संभव हुआ है. पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली और कभी भी, कहीं से ई-स्टाम्प प्राप्त करने की सुविधा ने नागरिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव किया. इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को पूंजी प्रोत्साहन योजना के तहत 200 करोड़ रुपये प्रदान किए.

वहीं, जिम्मेदार पर्यटन मिशन ने सामुदायिक भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण के मॉडल को नई पहचान दी. इधर संस्कृति के क्षेत्र में विक्रमोत्सव 2025 ने इतिहास रचा. आई-मैक्स ग्लोबल अवार्ड्स द्वारा इसे वर्ष का दीर्घकालिक आईपी पुरस्कार मिला. इससे पहले विक्रमोत्सव को WOW अवार्ड्स एशिया 2025 में स्वर्ण पुरस्कार और 2024 में एशिया का सबसे बड़ा धार्मिक पुरस्कार मिल चुका था. यह उपलब्धि मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक नेतृत्व के केंद्र के रूप में स्थापित करती है.

पर्यटन और संस्कृति, राष्ट्रीय मंच पर मिली चमक साल 2025 में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश को राष्ट्रीय गौरव दिलाया. 9 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स 2025 में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह सम्मान नवाचार, सतत विकास और जिम्मेदार पर्यटन में प्रदेश के नेतृत्व को दर्शाता है. इसके अलावा, मुंबई में आयोजित समारोह में पर्यटन बोर्ड को सबसे प्रभावी और परिवर्तनकारी पहल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला.

भोपाल: साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धियों और नवाचारों से भरा रहा. इस दौरान मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक पहचान मिली. सुशासन, पर्यटन, संस्कृति, स्वच्छता, खेल, सामाजिक नवाचार, डिजिटल गवर्नेंस और लोक प्रतिभाओं की उपलब्धियों ने प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की लिस्ट में मजबूती से खड़ा किया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के साथ विरासत का मंत्र जमीन पर उतारता दिखा. आईए साल 2025 की उन प्रमुख उपलब्धियों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश को पूरे वर्ष सुर्खियों में बनाए रखा.

स्वच्छ भारत मिशन में मध्य प्रदेश की मजबूत दावेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान का असर 2025 में साफ दिखाई दिया. मध्य प्रदेश देश के सबसे स्वच्छ राज्यों में शामिल रहा. स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भोपाल ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बनकर इतिहास रचा. इंदौर ने लगातार सातवीं बार स्वच्छता में अपना दबदबा बनाए रखा. वहीं भोपाल ने 12,500 में से 12,067 अंक हासिल कर यह साबित किया कि स्वच्छता में प्रदेश की प्रतिस्पर्धी संस्कृति कितनी मजबूत हो चुकी है. इसके अलावा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन सहित आठ शहर राष्ट्रीय सम्मान के लिए नामांकित हुए.

अर्थव्यवस्था और व्यापार में सुधार, निवेश के अनुकूल राज्य

12 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश को व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2024 के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया. व्यापार प्रवेश, श्रम सुधार, भूमि प्रशासन और सेवा क्षेत्र में किए गए सुधारों ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया और प्रदेश को औद्योगिक विकास के नए पथ पर अग्रसर किया.

तकनीक और नवाचार, ड्रोन से बदली तस्वीर

30 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'ड्रोन टेक्नोलॉजी वर्कशॉप एंड एक्सपो 2025' का उद्घाटन किया. कृषि, सुरक्षा, औद्योगिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक के बढ़ते उपयोग ने प्रदेश को भविष्य की तकनीक के साथ कदमताल करते राज्य के रूप में स्थापित किया. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय ड्रोन क्षमताओं की वैश्विक सराहना ने देश और प्रदेश दोनों का मान बढ़ाया.

खेल, ग्रामीण प्रतिभा से विश्व विजेता तक

बुंदेलखंड की गोंड जनजाति की बेटी क्रांति गौड़ की कहानी 2025 की सबसे प्रेरणादायक उपलब्धियों में शामिल रही. छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य बनने वाली क्रांति को मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपये देकर सम्मानित किया. यह सफलता न केवल खेल उपलब्धि थी, बल्कि यह संदेश भी कि मध्य प्रदेश की धरती से विश्व स्तरीय प्रतिभाएं उभर रही हैं.

सामाजिक नवाचार और मानवीय उपलब्धियां

ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए डॉ. रूमा भार्गव और डॉ. मेघा भार्गव को फोर्ब्स इंडिया वी सर्व इंडिया अवार्ड 2025 मिला. वहीं इंदौर में जन्मीं गायिका पलक मुच्छल को गिनीज और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हॉल ऑफ फेम में स्थान मिला. यह पुरस्कार उन्हें संगीत के लिए नहीं, बल्कि 3,800 से अधिक हृदय शल्य चिकित्साओं के लिए सहायता जुटाने जैसे मानवीय कार्यों के लिए दिया गया.

लोक कला, साहित्य और पद्म सम्मान

साल 2025 में मध्य प्रदेश की लोक प्रतिभाओं को राष्ट्रीय सम्मान मिला. लोक गायक भेरू सिंह चौहान, लेखन और शिक्षा के क्षेत्र में जगदीश जोशीला, हथकरघा पुनर्जीवन के लिए शैली होलकर, चिकित्सा क्षेत्र में डॉ. बुधेंद्र कुमार जैन और कला डिज़ाइन में हरचंदन सिंह भट्टी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया. इन सम्मानों ने साबित किया कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत आज भी जीवंत है.