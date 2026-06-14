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राम मंदिर चढ़ावे मामले पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद; SIT पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच

राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने की मांग. ( Photo Credit; ETV Bharat )