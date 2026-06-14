राम मंदिर चढ़ावे मामले पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद; SIT पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच
उन्होंने दावा किया है कि चढ़ावे की रकम को गोबर और घूर, गड्ढों में छिपाए जाने जैसी सूचनाएं भी सामने आ रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 5:13 PM IST
अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद में सियासत गरमाई है. प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस प्रकरण को जल्द समाप्त करना चाहती है, जिसके लिए मामले पर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दे दिया गया है. वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को आंच देने में जुटी हुई है. जिसका फायदा चुनाव में भी उठाया जा सकता है.
समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में प्रेस वार्ता कर राम मंदिर चढ़ावे के मामले में राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की SIT पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित स्वतंत्र कमेटी से कराई जाने की मांग की.
सांसद अवधेश प्रसाद ने निष्पक्ष जांच के लिए राम मंदिर ट्रस्ट को तुरंत भंग करने और सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को पद से हटाने की मांग की. उनका कहना है कि ट्रस्ट के पदाधिकारी अगर पद पर बने रहेगें, तो जांच प्रभावित हो सकता है.
इस पूरे प्रकरण के खुलासे का श्रेय उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दिया. अवधेश प्रसाद ने बताया कि अखिलेश यादव ने ही ट्वीट कर इस मामले को सार्वजनिक किया और जांच की मांग उठाई थी. सांसद ने जोर देकर कहा कि ये मामला सिर्फ ट्रस्ट या प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि भगवान राम और पूरे देश की आस्था से जुड़ा है.
उन्होंने दावा किया है कि चढ़ावे की रकम को गोबर और घूर, गड्ढों में छिपाए जाने जैसी सूचनाएं भी सामने आ रही हैं. अवधेश प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होने पर ही पूरी सच्चाई सामने आएगी. कोई भी दोषी कानून से बच नहीं पाएगा. सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.
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