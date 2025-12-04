ETV Bharat / state

बंदर बनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, सरकार के जवाब से नाराज होकर विधानसभा से वॉकआउट

जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उईके बंदर का भेष रखकर पहुंचे विधानसभा ( ETV Bharat )