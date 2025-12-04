ETV Bharat / state

बंदर बनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, सरकार के जवाब से नाराज होकर विधानसभा से वॉकआउट

जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उईके बंदर का भेष रखकर पहुंचे विधानसभा. आरोप लगाया कि सरकार किसानों, युवाओं, बेरोजगारों के हक पर चला रही उस्तरा.

Congress MLA disguised monkey
जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उईके बंदर का भेष रखकर पहुंचे विधानसभा (ETV Bharat)
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने किसानों के मुआवजे को लेकर सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया. जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उईके बंदर का भेष रखकर विधानसभा पहुंचे. उन्होंने हाथ में उस्तरा दिखाते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसानों, युवाओं, बेरोजगारों के हक पर उस्तरा चला रही है. उधर सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायकों ने भारी बारिश से नुकसान होने वाली फसलों का मुआवजा न मिलने का मुद्दा उठाया. सरकार के जवाब से नाराज होकर सदन से वॉक आकट कर दिया.

कांग्रेस बोली नहीं मिला मुआवजा

कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने भी ग्वालियर में अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों को राहत राशि न मिलने का सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि "ग्वालियर जिले में अतिवृष्टि से सिर्फ 3 किसानों को ही नुकसान बताया गया और उन्हें 5-5 हजार रुपए के हिसाब से कुल 15 हजार का मुआवजा दिया गया. जबकि जिले में कई तहसीलों में बड़ी संख्या में किसानों की फसलें अतिवृष्टि से बर्बाद हुई हैं." इसके बाद कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने भी श्योपुर में भारी बारिश से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा न मिलने का सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि "श्योपुर में एक भी किसान को मुआवज नहीं मिला."

सरकार के जवाब से नाराज होकर कांग्रेस का विधानसभा से वॉकआउट (ETV Bharat)

सीएम बोले राशि 5 गुना तक बढ़ाई

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि "श्योपुर में प्रभावित खातेदारों की संख्या 55 हजार 785 है. यह कहना गलत है कि किसी भी प्रभावित को मुआवजा नहीं बांटा गया. अभी तक 200 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जा चुका है."

उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस धान के नुकसान की बात हो रही है, उसका पूरा आंकड़ा मौजूद है और राशि दी गई है. आपकी सरकार में 3 हजार रुपए हेक्टेयर का मुआवजा मिलता था लेकिन हम 16 हजार रुपए हेक्टेयर की राशि दे रहे हैं."

Madhya Pradesh Assembly 2025
कांग्रेस बोली नहीं मिला मुआवजा (ETV Bharat)

कांग्रेस ने किया वॉकआउट

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "5 हजार करोड़ का आकलन किया गया है, लेकिन अब तक सिर्फ 200 करोड़ की राहत राशि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है. पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं. सरकार को अपनी बात करनी चाहिए, लेकिन बचने के लिए पहले की बात करने लगती है." सरकार के जवाब से नाराज होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया.

