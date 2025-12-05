ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश विधानसभा में स्मार्ट मीटर की शिकायतों का मुद्दा गर्माया, 33 हजार से ज्यादा शिकायतें

मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर की शिकायतों का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा. 33 हजार 520 उपभोक्ताओं की अब तक मिलीं शिकायतें.

MP SMART METER COMPLAINTS
मध्य प्रदेश विधानसभा में स्मार्ट मीटर की शिकायतों का मुद्दा गर्माया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 6:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में घरों पर सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली से घरों की जरूरत तो पूरी हो रही है, साथ ही इससे पैदा होने वाली बिजली से बिजली कंपनियों की भी चांदी हो रही है. मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में घरेलू सोलर पैनल से पैदा हुई बिजली से 5406.68 लाख यूनिट निर्यात की गई. यह जानकारी अपने लिखित जवाब में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सदन में दी है. उधर विधानसभा में स्मार्ट मीटर की शिकायतों का मुद्दा भी गर्माया.

स्मार्ट मीटर की शिकायतें 33 हजार पार

सोलर पैनल को लेकर लोगों का रूझान बढ़ रहा हो, लेकिन प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर की शिकायतों का भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. घर, दुकानों सहित सभी स्थानों पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं. स्मार्ट मीटर को लेकर तीनों बिजली कंपनियों के 33 हजार 520 उपभोक्ताओं द्वारा अभी तक शिकायतें की जा चुकी हैं. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 2228 शिकायतें, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 4712 शिकायतें और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 26580 शिकायतें अभी तक मिल चुकी हैं.

विधानसभा में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि "ऐसे मामलों के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाए, इसमें विधायक को भी रखा जाए. जवाब में संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए पहले से कमेटी गठित है."

MP ASSEMBLY WINTER SESSION 2025
33 हजार 520 उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर को लेकर की शिकायत (ETV Bharat)

घरों में पैदा हुई बिजली

विधानसभा में कांग्रेस विधायक महेश परमार के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि "घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा सोलर पैनल से बिजली उत्पादित हो रही है. तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के एरिया में 5406.58 लाख यूनिट बिजली उत्पादित हुई और निर्यात किया गया. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर एरिया में पिछले 5 सालों में 646.39 लाख यूनिट सोलर बिजली उत्पादित हुई. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के क्षेत्र में 2597.27 लाख यूनिट और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर क्षेत्र में 2160.90 लाख यूनिट बिजली सोलर एनर्जी से पैदा हुई, जिसका निर्यात किया गया."

हाईटेंशन कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर 1228 करोड़ बकाया

एक अन्य सवाल के जवाब में ऊर्जा विभाग ने बताया कि प्रदेश में उच्चदाब संयोजित उपभोक्ताओं पर 1228.55 करोड़ रुपए का बकाया बाकी है. इसमें से सबसे ज्यादा बकायादार पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर क्षेत्र में 905 बकायादार हैं. इसमें से 366 के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं. इन उपभोक्ताओं पर 522.32 करोड़ का बिजली बिल बकाया है.

TAGGED:

MADHYA PRADESH ASSEMBLY
SOLAR PANELS GENERATED ELECTRICITY
ENERGY MINISTER PRADYUMAN TOMAR
MP ASSEMBLY WINTER SESSION 2025
MP SMART METER COMPLAINTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.