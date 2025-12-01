आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, दूसरा अनुपूरक बजट होगा पेश
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, 5 दिन चलने वाले सत्र में सरकार उठाएगी अहम कदम,SIR का विरोध कर सकती है कांग्रेस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 7:15 AM IST|
Updated : December 1, 2025 at 9:00 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज यानि सोमवार से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी. वहीं मोहन यादव सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान दो महत्वपूर्ण विधेयक भी लाने जा रही है. साथ ही सरकार 2025-26 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश करेगी. उधर विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की नीति बनाने कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई. बैठक में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के तमाम विधायक शामिल हुए. 1 दिसंबर से शुरू होने वाला सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा.
नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक लाएगी सरकार
5 दिनों तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 भी लाने जा रही है. यह संशोधन विधेयक प्रदेश की नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ा है. इस संशोधन के बाद नगर पालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा. अगर जनता अध्यक्ष के काम से संतुष्ट नहीं होगी, तो उन्हें राइट टू रिकॉल का अधिकारी भी रहेगा.
दुकान व स्थापना अधिनियम में भी संशोधन कर सकती है सरकार
इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्यांश के साथ जल जीवन मिशन, भावांतर योजना और अधोसंरचना विकास की योजनाओं के लिए भी प्रावधान रखे जाएंगे. इस सत्र में प्रदेश सरकार दुकान व स्थापना अधिनियम 1956 में भी संशोधन करने जा रही है. जिसके बाद राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, दुकान और दूसरी व्यावसायिक इकाई खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने अब चक्कर नहीं लगाने होंगे. व्यक्ति श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रकिया कर सकेगा. आवेदक को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा.
अनुपूरक बजट होगा पेश
वहीं अगर कोई अपनी दुकान या व्यवसाए बंद करना चाहता है तो वह इसकी ऑनलाइन जानकारी दे सकता है. दुकानों व व्यवसायिक ईकाई के खोलने की रजिस्ट्रेशन फीस भी सरकार बढ़ाने जा रही है. इस सत्र में प्रदेश सरकार दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी, जो 10 हजार करोड़ का होगा.
सदन में सरकार को घेरने की कांग्रेस की तैयारी
विपक्ष ने सत्ता पक्ष को सदन में घेरने के लिए बैठक बुलाई. जहां किसानों, कानून व्यवस्था और सरकार की कथित नाकामियों पर सत्र में आक्रामक रणनीति बनाने पर विचार विमर्श किया गया. इस बार सत्र की अवधि कम होने से कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार कभी भी जनता के जवाब नहीं देना चाहती है. किसानों की बात नहीं करते, फसलों की बात नहीं हो रही. प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल रहा.
युवा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही, भर्ती घोटाले से सब परेशान हैं. कांग्रेस विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरेगी. जहरीले कफ सिरप, इंदौर एमवाय हॉस्पिटल में बच्चों को चूहों के काटने से मौत को लेकर भी सवाल करेगी. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसी भी स्तर पर जवाब देना उचित नहीं समझा. भ्रष्टाचार के कई फाइलें हैं, लोकायुक्त के प्रतिवेदन है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती. सरकार क्यों भाग रही है? सत्र छोटे कर रही है? जवाब नहीं दे रही है?" सत्र के लिए 6 स्थगन, 194 ध्यानाकर्षण, 52 शून्यकाल और 14 अशासकीय संकल्प की सूचना मिली है.