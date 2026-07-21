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कोई भी प्रेम कर ले बच्चा पैदा कर ले, सब वैध है, UCC में लिव इन पर ऐतराज

यूसीसी में लिव इन, बीजेपी और कांग्रेस के दो कद्दावर विधायकों ने जताया विरोध. ईटीवी भारत मध्य प्रदेश की ब्यूरो चीफ शिफाली पांडे से क्या बोले फूल सिंह बरैया.

PHOOL SINGH BARAIYA ETV BHARAT TALK
यूसीसी में लिव इन पर ईटीवी भारत से बात करते कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 6:40 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 6:57 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया. इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं. लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस के विधायक इस बिल में लिव इन का कड़ा विरोध किया है. इन विधायकों का लिव इन को लेकर क्या है विरोध. किस नियम पर है एतराज.

पूर्व मंत्री और बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि "मैं लिव इन की व्यक्तिगत रूप से पक्षधर नहीं हूं. उधर, कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि यूसीसी के बाद तो किसी से भी शादी करो और बच्चे पैदा करो. सरकार ने तो लिव इन में पैदा हुए बच्चों को भी मान्यता दे दी." बरैया का सवाल था कि क्या भाजपा यही संस्कृति प्रदेश में ला रही है.

कांग्रेस को UCC में लिव इन पर ऐतराज (ETV Bharat)

बीजेपी की विधायक बोलीं मैं लिव इन के सपोर्ट में नहीं हूं

बीजेपी विधायक उषा ठाकुर लिव इन के सपोर्ट में नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि मैं लिव इन की व्यक्तिगत रूप से पक्षधर नहीं हूं. क्योंकि भारतीय संस्कृति या संस्कार चरित्र की पावनता और नैतिकता पर बल देता है. पर आधुनिक युग में जो समाज का विकार आया है उसे व्यवस्थित करने के लिए सरकार प्रावधान लाई है. ऐसे कठोर प्रावधान इसमें किए गए हैं कि जिससे बच्चे और महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके.

BJP MLA USHA THAKUR
बीजेपी विधायक उषा ठाकुर लिव इन के सपोर्ट में नहीं (ETV Bharat)

कोई भी प्रेम कर ले बच्चा पैदा कर ले, सब वैध है

मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी लागू होने के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि सुझाव लेने के नाम पर केवल औपचारिकता की गई है. उन्होंने कहा कि हमारा विरोध लिव इन को लेकर भी है. बरैया ने कहा कि "भारत की मान्यता क्या है. भारत की मान्यता मदर इंडिया से शुरू होती है. जिसमें पति पत्नि का रिश्ता, मां बेटे का रिश्ता बताया है, पिता पुत्र का बताया है. इस बिल में तो जो लिव इन में रह रहे हैं उसको भी मान्यता दे रहे हैं. उसका जो बच्चा पैदा होगा उसे वैध ठहरा दिया है. भारत की मान्यता तो नीचे रह गई भाजपा की मान्यता ऊपर आ गई. यानि कोई भी प्रेम कर ले बच्चे पैदा कर ले उसे भी मान्यता दे दी आपने. ये नियम क्यों नहीं कि वो पहले शादी करे. रिलेशनशिप में रह रहे उनके बच्चों को मान्यता दे दी आपने. गजब है जब बच्चे की शादी होगी उसी समय माता पिता की शादी होगी. हमारा इसका विरोध है."

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बरैया ने कहा कि "दूसरा समान नागरिक हो गए. नागरिकता जब समान हो गई तो उसमें पिछड़ा वर्ग को अधिकार कैसे देंगे. आर्टिकल क्लैश कर रहे हैं इस पर विचार ही नहीं किया गया. हमारा जो विरोध था उसे सुना जाना चाहिए था लेकिन शोर गुल में बिल पास हो गया".

Last Updated : July 21, 2026 at 6:57 PM IST

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