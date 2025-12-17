ETV Bharat / state

मनरेगा का नाम बदलने जाने के विरोध में कांग्रेस का विधानसभा में धरना, बीजेपी ने कसा तंज

मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में किया प्रदर्शन. भाजपा ने किया पलटवार.

मनरेगा का नाम बदलने जाने के विरोध में कांग्रेस का विधानसभा में धरना
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 4:24 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के इस फैसले का विरोध जताया.

कांग्रेस विधायक दल ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि महात्मा गांधी जी के विचारों, ग्रामीण भारत के स्वाभिमान और रोजगार की संवैधानिक गारंटी का प्रतीक है. इसका नाम बदलना गांधीवादी सोच और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है. उधर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को सिर्फ राम के नाम से तकलीफ है.

विशेष सत्र के दौरान विपक्ष का विरोध

केंद्र सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा का नाम और इसका ढांचा बदलकर इसे विकसित भारत गारंटी का रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी व्हीबी जी राम जी कर रही है. कांग्रेस इसका विरोध कर रही है. मध्य प्रदेश विधानसभा के बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान भी कांग्रेस विधायकों ने इसको लेकर विरोध जताया.

विशेष सत्र के दौरान विपक्ष का विरोध

'केवल नाम बदलने की राजनीति कर रही भाजपा'

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि "बीजेपी सिर्फ जनहित से जुड़े मुद्दों जैसे मनरेगा के तहत समय पर रोजगार, मजदूरी भुगतान, कार्य दिवसों की उपलब्धता और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से ध्यान भटकाने के लिए केवल नाम बदलने की राजनीति कर रही है. सरकार को नाम बदलने के बजाय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्रामीण रोजगार की वास्तविक गारंटी और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए."

उमंग सिंघार ने कहा कि "भाजपा सरकार गांधी जी के नाम और उनके विचारों से क्यों कतराती है? क्या यह गांधी विचारधारा से भय है या फिर उनके ऐतिहासिक योगदान के प्रति सम्मान की कमी? यह फैसला मनमाना, जन विरोधी और राजनीतिक दिखावे से प्रेरित है. पार्टी इस निर्णय का हर स्तर पर विरोध करेगी."

भाजपा विधायक बोले राम के नाम से कांग्रेस परेशान

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने पर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि "महात्मा गांधी का नाम प्रधानमंत्री मोदी के दिल और दिमाग में है. वे गांधीजी के राम राज्य को जमीन पर उतारने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं. बीजेपी महात्मा गांधी को जनव्यापी बनाना चाहती है और इसलिए राम राज्य की कल्पना को साकार कर रही है. कांग्रेस ने गांधीजी के नाम का हमेशा दुरूपयोग किया है. आखिर कांग्रेस को राम से इतनी समस्या क्यों है. आखिर कांग्रेस भगवान राम विरोधी क्यों होती जा रही है. कांग्रेस सोनिया गांधी की वजह से राम विरोधी हो रही है."

