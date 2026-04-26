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मध्य प्रदेश विधानसभा का सोमवार को विशेष सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर घमासान के आसार

संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारिन न हो पाने की गूंज सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में सुनाई देगी. विधानसभा में नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण पर चर्चा होगी. विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं. विधानसभा सत्र में कांग्रेस इस बिल को लेकर अपने तीखे तेवर दिखाएगी. इसको लेकर रणनीति बनाने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सुबह विधायक दल की बैठक बुलाई है.

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सोमवार को पक्ष और विपक्ष आमने-सामने होगा. इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है. सत्र के दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, जबकि कांग्रेस सरकार के कामों पर सवाल खड़े करेगी. उधर विधानसभा सत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाने बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने विधायक दल की सुबह 9 बजे बैठक बुलाई है. इसमें सत्तापक्ष कांग्रेस के लिए जवाबी रणनीति भी तय करेगी.

'बीजेपी सरकार का कदम संविधान के खिलाफ'

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के मुताबिक "विधानसभा का विशेष सत्र महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केन्द्रित है, लेकिन बीजेपी सरकार संविधान के खिलाफ कदम बढ़ाकर महिला आरक्षण बिल को टालने की कोशिश में जुटी है. कांग्रेस इसका मजबूती से विरोध करेगी. यदि सरकार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर आरक्षण लागू करने का ऐलान करती है तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी."

उधर एक दिन के सत्र में अधिनियम को लेकर सिलसिलेवार तरीके से सदन में अपनी भूमिका और कांग्रेस की जवाबी रणनीति की बीजेपी तैयारी करेगी. बीजेपी ने भी सत्र के पहले विधायक दल की बैठक बुलाई है.

विधायकों के लिए नियम जारी

विशेष सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को नियमों के तहत चर्चा में भाग लेने की अपील की है. विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 251 का हवाला देते हुए कहा गया है कि बुलाए गए सत्र के विषय पर चर्चा के दौरान विधायक ऐसे किसी तथ्य या विषय का उल्लेख नहीं करेंगे, जिस पर न्यायिक मामला कोर्ट में लंबित हो.

किसी भी विधानसभा सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान दूसरे विधायक पर व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं किया जाएगा. संसद या किसी राज्य विधान मंडल की कार्यवाही के संचालन के संबंध में आपत्तिजनक शब्दावली का उपयोग नहीं किया जाएगा. सभा के किसी भी निर्णय पर उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के आरोप नहीं लगाए जाएंगे. चर्चा के दौरान राजद्रोह या दूसरे मानहानिकारक शब्दों का उपयोग सदस्य नहीं कर सकेंगे.