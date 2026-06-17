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मोहन यादव का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा UCC

भोपाल: उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद अब मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी अगले विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता कानून लाने जा रही है. मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने इसको लेकर बयान दिया है. प्रदेश में 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा कि सत्र में हम कई समसामायिक विषयों को लेकर आएंगे. हम समान नागरिक संहिता की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं. इसमें जनजातीय समुदाय अलग रहेगा. कमेटी राय ले रही है.

मोहन ने दिए संकेत UCC की तैयारियां पूरी जल्द लागू

विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू को पुष्पाजंलि अर्पित करने विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी जल्द लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल ने चाहा तो विधानसभा के इसी सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होगा. इसके पहले यूसीसी को लेकर बैठक भी हुई थी.

मोहन यादव का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)

UCC के लिए 6 सदस्सीय समिति गठित, 9 बिंदुओं पर अध्ययन

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहित (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की है. इस समिति में 6 सदस्य बनाए गए हैं. यह समिति लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रही है और स्थानीय लोगों से इस कानून को लेकर उनकी राय ले रही है. समिति प्रदेश के अधिकांश जिलों में दौरा कर चुकी है. गठित की गई समिति 9 बिंदुओं पर अध्ययन कर रही है.

प्रदेश में प्रचलित विभिन्न व्यक्तिगत/ पारिवारिक विधियों जिसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक और लिव इन जैसी व्यवस्थाओं को शामिल कर उनका अध्ययन किया जा रहा है.

प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता के लिए संतुलित और व्यवहारिक कानून पहलुओं को प्रस्तुत करना.