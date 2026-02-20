हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष से दिया इस्तीफा, लिखा-परिवार और क्षेत्र में नहीं दे पा रहा समय
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष से दिया इस्तीफा. मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा इस्तीफा, पार्टी का जताया आभार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 8:38 PM IST
भोपाल: कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है. कटारे ने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है. बताया जा रहा है कि इस्तीफा दिए जाने की वजह परिवार और क्षेत्र में पर्याप्त समय न दे पाना बताया है. उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि इस पद पर रहते वे क्षेत्र की जनता को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अब यह जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं. उन्होंने लिखा कि पार्टी ने उन्हें इस योग्य समझा, इसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूं.
बजट सत्र में सक्रिय रहे हेमंत कटारे
हेमंत कटारे अटेर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी. जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बनाया गया था. विधानसभा के बजट सत्र में वे लगातार सक्रिय रहे. सत्र के पांचवे दिन शुक्रवार को उन्होंने इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी को लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भी वे सक्रिय दिखाई दिए थे. हालांकि शाम 4 बजे वे सदन से बाहर निकले और इसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया.
शादी की सालगिरह पर दिया इस्तीफा
बताया जा रहा है कि आज उनकी शादी की सालगिरह भी है. इस संबंध में संगठन महासचिव डॉ संजय कामले ने बताया कि "हेमंत कटारे ने अपने इस्तीफे में पारिवारिक दायित्वों और समय की कमी का उल्लेख किया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वे अपने विधानसभा क्षेत्र को अपेक्षित समय और ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसी कारण उन्होंने उप नेता प्रतिपक्ष के पद से त्यागपत्र दिया है."
संगठन महासचिव डॉ संजय कामले ने बताया कि "हेमंत कटारे का यह इस्तीफा केवल पद से संबंधित है, न कि पार्टी की सदस्यता से. वे कांग्रेस पार्टी के साथ थे, हैं और आगे भी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ रहेंगे. हेमंत कटारे का इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं, यह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर निर्भर है."
पूर्व मंत्री भदौरिया को हराया था चुनाव
पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे 2013 में पहली बार अटेर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे. हालांकि अगले चुनाव यानि 2018 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा लेकिन उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को हराकर चुनाव जीता था.