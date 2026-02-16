ETV Bharat / state

गर्मी में पानी की किल्लत, मंत्री बोलीं जारी होगा टोल फ्री नंबर, कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

एमपी में गर्मी में पानी की किल्लत ( Getty Image )