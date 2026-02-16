ETV Bharat / state

गर्मी में पानी की किल्लत, मंत्री बोलीं जारी होगा टोल फ्री नंबर, कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजा पानी की किल्लत का मुद्दा, मंत्री संपत्तिया उइके बोली करा रहे सर्वे,कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप.

MP ASSEMBLY WATER SHORTAGE ISSUE
एमपी में गर्मी में पानी की किल्लत (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 2:53 PM IST

भोपाल: सर्दी के बाद गर्मी के मौसम ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दी है. प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोत्तरी होनी शुरू हो गई है. उधर गर्मी के साथ ही प्रदेश में पानी की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री संपत्तिया उइके ने कहा है कि प्रदेश के टीकमगढ़ छतरपुर सहित कई जिलों के गांवों में पानी की कमी की समस्या है. प्रदेश के ऐसे सभी गांवों का सर्वे कराया जा रहा है. राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी करने जा रही है.

मंत्री बोली बारिश का पर्याप्त पानी नहीं रोका जा सका

विधानसभा में मीडिया से चर्चा करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री संपत्तिया उइके ने प्रदेश में पानी की समस्या को लेकर कहा कि "जैसा मैं बार-बार कहती हूं बारिश के समय में जितना पानी रोकना चाहिए था, उतना पानी रूका नहीं और इसकी वजह से जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है. इससे निपटने के लिए हमारी सरकार लगातार डैम बना रही है. इसके माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं.

मंत्री बोलीं जारी होगा टोल फ्री नंबर (ETV Bharat)

पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है. यह टोल फ्री नंबर हर जिले के लिए होगा. जहां भी पानी की परेशानी होगी, लोग इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. नंबर पर कॉल करने के बाद अधिकारी तुरंत पानी की व्यवस्था करेंगे. बोरिंग में जहां मोटर नहीं है, वहां पानी की मोटर लगाई जा रही है.

मंत्री बोली कई गांवों में पानी की समस्या

मंत्री संपत्तिया उइके ने कहा कि मध्य प्रदेश के कई गांवों में पानी की किल्लत है. खासतौर से टीकमगढ़, छतरपुर सहित कई जिलों के गांवों में पानी की समस्या है. ऐसे सभी गांवों का सर्वे कराकर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है. जिन गांवों में पानी की परेशानी आ सकती है, उन्हें चिन्हित कर वहां व्यवस्था बनाई जाएगी."

कांग्रेस विधायक बोले कागज में शुरू हुई योजनाएं

उधर कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने आरोप लगाया कि "प्रदेश में नल जल योजनाएं सिर्फ कागज में चल रही हैं. ऐसी स्थिति कई स्थानों पर है कि जहां योजना स्वीकृत हुई, वहां पाइप लाइन ही नहीं बिछी और जहां पानी लाइन बिछाई गई, उनमें पानी नहीं आ रहा. निचले स्तर पर नल जल योजना के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है."

