राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस बोली-भागीरथपुरा का हो जिक्र
सोमवार से शुरू हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में हंगामा, कांग्रेस भागीरथपुरा पर बात करने की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 16, 2026 at 1:58 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 2:10 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ. सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया. अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में 3 हजार 368 किलोमीटर लंबी 6 परियोजनाओं से प्रदेश की तस्वीर बदलने जा रही है. हालांकि अभिभाषण के दौरान उन्होंने पेयजल से जुड़ी योजनाओं को पढ़ने से छोड़ दिया, इसको लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा का भी जिक्र अभिभाषण में होना चाहिए था. विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा पढ़ा. बाद में बिना पढ़े गए अंश को पढ़ा हुआ मान लिया गया.
प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे 36 हजार किलोमीटर की परियोजना
मध्य प्रदेश विधानसभा बजट की शुरूआत राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से हुई. विधानसभा की कार्यवाही पहली बार वंदे मातरम से शुरू हुई. अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही विकास योजनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 36 हजार 483 करोड़ रुपए की लागत से छह परियोजनाएं चल रही है. इसमें 867 किलोमीटर लंबाई की नर्मदा प्रगतिपथ, 676 किलोमीटर की विंध्य एक्सप्रेसवे.
450 किलोमीटर की मालवा निमाड़ विकास पथ, 299 किलोमीटर की अटल प्रगतिपथ, 330 किलोमीटर लंबी बुंदेलखंड विकासपथ, 746 किलोमीटर लंबी मध्य भारत विकासपथ को विकसित किया जा रहा है. इसके अलावा उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे और भोपाल पश्चिम बायपास सहित सिंहस्थ को देखते हुए कई आधुनिक मार्गों को स्वीकृति दी गई है. यह प्रदेश के विकास को नई दिशा देंगे.
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी रिटर्न से प्रदेश का राजस्व लगातार बढ़ रहा है. साल 2024-25 में 55 हजार 633 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. जो पूर्व वर्ष की तुलना में 8.9 फीसदी अधिक है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनवरी माह तक 43 हजार 890 करोड़ 90 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है.
अभिभाषण में उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए प्रदेश में 16 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, आईडीटीआर, आरडीटीसी और 18 जिला ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र तैयार किए जा रहे हैं.
पेयजल को छोड़ने पर विपक्ष ने शुरू किया हंगामा
अभिभाषण के दौरान राज्यपाल द्वारा हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने से जुड़ा अंश छोड़ने को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "राज्यपाल ने जल जीवन मिशन से जुड़ा अंश तो छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि अभिभाषण में प्रधानमंत्री और राज्य सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया गया, लेकिन प्रदेश की पीड़ित जनता की वास्तविक समस्याओं और पीड़ा को समुचित स्थान नहीं मिला. खासतौर से इंदौर के भागीरथ पुरा में हुई दर्दनाक घटना को अभिभाषण में जिक्र भी नहीं किया गया. अभिभाषण सिर्फ घोषणाओं का दस्तावेज न हो, इसमें जमीनी हकीकत भी होना चाहिए."
कांग्रेस बोली रोकने किए गए माइक बंद
विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा पढ़ा. कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि उनकी बात को दबाने के लिए सरकार ने सदन में उनके माइक भी बंद करा दिए. उधर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि "सदन में सभी को अपनी बात कहने का समय मिलेगा. अभिभाषण में जो अंश नहीं पढ़े गए हैं, उन्हें भी पढ़ा हुआ माना गया है. उधर राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में 17 फरवरी को चर्चा होगी.