ETV Bharat / state

उमंग सिंघार बोले भागीरथपुरा पर चर्चा से भाग रही सरकार, कोर्ट में मामला होने के चलते सदन ने ठुकराई मांग

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "भागीरथपुरा करीबन 90 साल पुरानी बस्ती है. एक तरह से मुंबई की धारावी का छोटा स्वरूप है. वहां कुछ ऐसे अशिक्षित लोग भी हैं, जिनके साथ नगर निगम कर्मचारियों का काम करना मुश्किल होता है और इसलिए निगम कर्मचारी के कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे. पाइप लाइन बदलने के महापौर ने टेंडर जारी किए थे, लेकिन काम समय पर शुरू नहीं हो पाया."

भोपाल: विधानसभा सत्र के पांचवे दिन विधानसभा में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौत के मुद्दे पर फिर हंगामा हुआ. विपक्ष की मांग पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के स्थगन पर इस मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया. इस पर चर्चा के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि घटना बेहद गंभीर है. घटना के बाद पीड़ितों के इलाज की पूरी व्यवस्था कराई गई. नई पाईप लाइन डालने का काम शुरू किया गया है. नर्मदा लाइन के चौथे चरण से 20 साल की पानी की जरूरत पूरी होगी. घटना से शहर पर जो दाग लगा उससे हम अंदर तक आहत हैं. हालांकि स्थगन पर चर्चा की मांग सदन से ठुकरा दी.

कैलाश विजयवर्गीय ने माना कि "यह घटना बहुत गंभीर है, नागरिकों ने शिकायत की और मैं इसे स्वीकार करता हूं. इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरे लिए आसान था कि कह देते कि नगर निगम को पैसा दे दिया था, वह काम करें और मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री हैं, वह समीक्षा करें लेकिन मैं वहां से एक बार नहीं 9 बार चुनाव जीता हूं. इस कर्तव्य के कारण मैं शुरूआत से ही वहां था."

सिंघार बोले चर्चा से भाग रही सरकार

इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "लोगों को साफ पानी मिले, यह सरकार की जिम्मेदारी है. 2019 में पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने अलर्ट किया था, यदि संज्ञान लिया जाता तो भागीरथपुरा की घटना नहीं होती. घटना में छोटे लोगों पर कार्रवाई करके बड़े लोग बच जाते हैं. क्या विभाग के प्रमुख सचिव और मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती थी, यदि टेंडर लेट हुआ तो सिर्फ निगम आयुक्त की जिम्मेदारी थी. सिंघार ने कहा कि गंदे पानी जैसी स्थिति उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर जैसे दूसरे शहरों में भी है."

उन्होंने कहा कि "सरकार इस मामले में चर्चा कराने से भाग रही है. विपक्ष द्वारा मामले पर चर्चा कराने की मांग पर बीजेपी विधायक सीतासरन शर्मा ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए."

'बदले-बदले मेरे सरकार नजर आते हैं...'

हालांकि एक दिन पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंघार के बीच हुई तीखी नोंक झोंक के बाद सदन में हास-परिहास दिखाई दिया. चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि "बदले-बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, किसी की बर्बादी के आसार नजर आते हैं." जवाब में विजयवर्गीय ने कहा कि "किसी की बर्बादी के आसार नहीं हैं. होली का त्योहार आ रहा है सभी को खुश रहना चाहिए. रिश्तों में मिठास बनी रहनी चाहिए."

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि होली पर इंदौर में मूर्ख सम्मेलन होता है. इसमें भंवर सिंह शेखावत की क्या भूमिका रहती है. इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि जो पहले से ही इस भूमिका में हैं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं होती.