जब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'अध्यक्ष जी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी तो सूट बूट में आए हैं'
मध्य प्रदेश विधानसभा के 69 वर्ष पूरे होने पर विशेष सत्र में सूट बूट में पहुंचे मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा हम गरीबों जैसे आए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 6:26 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के 69 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था. सदन में चर्चा के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री की तरफ इशारा करके कहा मुख्यमंत्री जी सूट बूट में आए हैं और हम मंत्री विधायक गरीबों जैसी वेशभूषा में हैं. जिस समय कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे थे, तब कांग्रेस विधायक ने चुटकी लेते हुए कहा कि विजयवर्गीय जी के दिल की बात जुबान पर आ ही गई. फिर क्या था विजयवर्गीय के बयान पर सदन में ठहाके लग गए. कैलाश विजयवर्गीय ने भाषण में सीएम डॉ. मोहन यादव के नाम के साथ भगवान कृष्ण का प्रसंग भी छेड़ा.
विजयवर्गीय ने कहा मुख्यमंत्री जी तो सूट बूट में हैं
सदन में आयोजित विशेष सत्र में बोलते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तरफ इशारा करके कहा कि "वे तो सूट बूट में आए हैं और हम बाकी सब गरीबों जैसी वेशभूषा में हैं." विजयवर्गीय के इस बयान पर पूरे सदन में ठहाके लग गए. कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि "किस तरह से कम समय में मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय कार्य किया है." उन्होंने कहा कि "आज मध्य प्रदेश एक तरफ विकास की रफ्तार पकड़े है. उधर पर्यावरण अनुकूल हैं हमारे शहर." उन्होंने रिकॉर्ड स्तर पर हुए वृक्षारोपण का भी जिक्र किया.
कैलाश ने बताया मोहन को क्यों प्यारी हैं गायें
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "मुख्यमंत्री का नाम ही मोहन है और आते भी यादव समाज हैं. मोहन यानि कृष्ण. यही वजह है कि सरकार में आने के साथ उन्होंने गायों पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया था." कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "आज का दिन ऐतिहासिक है, आज ये सदन टीका टिप्पणी में ना जाए. आज इस सदन में केवल सकारात्मक बात हो. 230 विधायक जो हैं, वो जनता की आवाज बनकर यहां पहुंचे हैं." उन्होंने कहा, "हम केवल दो आंखों से देखते हैं लेकिन हम पर हजार आंखें लगी होती हैं."
कांग्रेस विधायक ने ली विजयवर्गीय की चुटकी
इस मौके पर कांग्रेस विधायक महेश परमार ने चुटकी ली और कहा, "कैलाश विजयवर्गीय के दिल की बात आखिर जुबां पर आ ही गई." उन्होंने ये ठीक उस समय कहा कि जब विजयवर्गीय मुख्यमंत्री के सूट को लेकर टिप्पणी कर रहे थे. महेश परमार ने कहा,"विजयवर्गीय को इस बात की पीड़ा है कि मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं."
विकास के लिए 2047 तक का क्यों इंतजार: हेमंत कटारे
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बाद उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत काटेर ने कहा कि "आखिर हम 2047 का लक्ष्य लेकर क्यों चल रहे हैं. 2028 या 2030 का क्यों नहीं." नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि "सरकार को चाहिए की जो घोषणाएं की गई हैं. उनको तय समय में पूरा करने की गारंटी दे." एक दिन का ये विशेष सत्र मध्य प्रदेश विधानसभा के 69 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया.