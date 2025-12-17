ETV Bharat / state

जब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'अध्यक्ष जी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी तो सूट बूट में आए हैं'

मोहन यादव के सूट पर कैलाश विजयवर्गीय ने किया कमेंट ( ETV Bharat )