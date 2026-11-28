LLRM में युवा संवाद-26 कार्यक्रम; सांसद अरुण गोविल बोले- '...यह बिल जरूर पास होगा'
एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में शनिवार को संविधान गौरव दिवस पर युवा संवाद-26 कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:03 PM IST
मेरठ : लाला लाजपत राय स्मारक राजकीय मेडिकल कॉलेज (LLRM) में शनिवार को संविधान गौरव दिवस पर युवा संवाद-26 कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर सांसद अरुण गोविल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. उन्होंने मेडिकल कॉलेज के युवा छात्र-छात्राओं के साथ संवाद स्थापित किया.
इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस शासनकाल में संविधान के विषय में किये गए क्रियाकलापों को दिखाते हुए कांग्रेस के शासनकाल के कार्यों को भी प्रस्तुत किया गया. साथ ही वर्तमान सरकार के दौरान किये गए प्रयासों को भी प्रदर्शित किया गया.
मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक संविधान का क्या किया? कांग्रेस ने बार-बार संविधान को किस तरह से तोड़ा, किस तरह से बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया. उन्होंने कहा कि यह सारी चीजें आज हमें एक बार याद दिलाती हैं कि हमें संविधान का कितना सम्मान करना चाहिये.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद संविधान निर्माता बाबा साहब को किस तरह से सम्मान दिया गया, किस तरह से आदर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जीते जी उन्हें भारत रत्न नहीं मिला, जबकि कांग्रेस के सभी लोगों को यह सम्मान मिल गया.
उन्होंने कहा कि हमारा संविधान बताता है कि हमें सामाजिक भेदभाव खत्म कर देना चाहिए. संविधान हमारे अधिकार भी बताता है. संविधान क्या है इस बारे में 'जेन जी' को भी पढ़ना चाहिए. संविधान को फॉलो करके ही हम 2047 तक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में अगर सामाजिक तौर पर देखें तो बहुत बेहतर काम हो रहा है और जो सरकार से मिलने वाले जो लाभ हैं, वह सभी वर्गों को मिल पा रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो देश में बहुत ही बेहतर काम हुआ है.
उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना रहा है. उन्होंने कहा कि सेशन पूरा नहीं हुआ था और अब चार दिन फिर सेशन चलने जा रहा है. अभी लिखित में उनके पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं आया है, जिससे वह कह सकें कि परिसीमन विधेयक में क्या होने जा रहा है. लेकिन कुछ न कुछ तो खास बात होगी जो ये चार दिन का सेशन हो रहा है.
सांसद ने कहा कि परिसीमन विधेयक बिल जरूर पास होगा, वह इतना जानते हैं. चुनाव जब आते हैं तो गठबंधन बनते ही हैं. नए-नए जो गठबंधन बन रहे हैं, उनका आनंद लीजिए. भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर बेहद ही गंभीर है और चुनाव को भाजपा हमेशा गंभीरता से लेती है और लड़ती है. भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकार्ड रहा है कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी सीरियस रहकर चुनाव लड़ी है तो हमेशा बहुमत से जीतती है.
हाल ही में रिलीज हुई रामायण फिल्म को लेकर उन्होंने कहा कि इस फिल्म में बेहद ही खूबसूरत किरदार उन्होंने निभाया है और वह प्रसन्न भी हैं. लोगों ने उनके काम की सराहना की है. बहुत लोगों ने सराहना की है. बहुत से लोगों के फोन और मैसेज आए हैं, सभी ने उनके काम की सराहना की है.
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