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LLRM में युवा संवाद-26 कार्यक्रम; सांसद अरुण गोविल बोले- '...यह बिल जरूर पास होगा'

सांसद अरुण गोविल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : लाला लाजपत राय स्मारक राजकीय मेडिकल कॉलेज (LLRM) में शनिवार को संविधान गौरव दिवस पर युवा संवाद-26 कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर सांसद अरुण गोविल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. उन्होंने मेडिकल कॉलेज के युवा छात्र-छात्राओं के साथ संवाद स्थापित किया.

सांसद अरुण गोविल का बयान (Video credit: ETV Bharat) इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस शासनकाल में संविधान के विषय में किये गए क्रियाकलापों को दिखाते हुए कांग्रेस के शासनकाल के कार्यों को भी प्रस्तुत किया गया. साथ ही वर्तमान सरकार के दौरान किये गए प्रयासों को भी प्रदर्शित किया गया.





मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक संविधान का क्या किया? कांग्रेस ने बार-बार संविधान को किस तरह से तोड़ा, किस तरह से बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया. उन्होंने कहा कि यह सारी चीजें आज हमें एक बार याद दिलाती हैं कि हमें संविधान का कितना सम्मान करना चाहिये.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद संविधान निर्माता बाबा साहब को किस तरह से सम्मान दिया गया, किस तरह से आदर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जीते जी उन्हें भारत रत्न नहीं मिला, जबकि कांग्रेस के सभी लोगों को यह सम्मान मिल गया.

उन्होंने कहा कि हमारा संविधान बताता है कि हमें सामाजिक भेदभाव खत्म कर देना चाहिए. संविधान हमारे अधिकार भी बताता है. संविधान क्या है इस बारे में 'जेन जी' को भी पढ़ना चाहिए. संविधान को फॉलो करके ही हम 2047 तक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं.