पाषाण प्रतिमाओं के देख पाएंगे एक-एक नक्श, 200 गुना जूम के साथ पिक्चर होगी क्लियर

मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग की अनूठी पहल, 1000 पाषाण प्रतिमाओं की तैयार हो रही थ्री डी इमेज, संग्रहालय में मौजूद हैं सदियों पुरानी दुर्लभ प्रतिमाएं.

MP 3D IMAGES RARE STATUE
200 गुना जूम के साथ पिक्चर होगी क्लियर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 2:03 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 2:19 PM IST

4 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश के संग्रहालयों में कई दुर्लभ मूर्तियां मौजूद हैं. भोपाल के राज्य संग्रहालय में 2300 साल पुरानी मां दुर्गा, गणेश जैसी कई दुर्लभ प्रतिमाएं मौजूद हैं. पुरातत्व विभाग ऐसी सभी दुर्लभ पाषाण प्रतिमाओं की पहली बार थ्री डी इमेज तैयार करा रहा है. इसकी शुरुआत भोपाल के स्टेट म्यूजियम से की गई है. राज्य संग्रहालय की करीब 1000 प्रतिमाओं की थ्री डी इमेज तैयार करने के बाद प्रदेश के 35 अन्य संग्रहालयों में काम शुरू होगा. बेहद हाई रिजोल्यूशन कैमरे से इस तरह इमेजिंग तैयार की जा रही है, ताकि 200 गुना जूम करके भी इसे देखा जा सके.

प्रतिमाओं का डिजिटाइजेशन स्टेट म्यूजियम से शुरू

पुरातत्व डिपार्टमेंट ने प्रतिमाओं की थ्री डी इमेज तैयार करने का जिम्मा दिल्ली की किन्से ब्रदर्स को सौंपा है. 1905 में स्थापित इस कंपनी के डायरेक्टर रजत कुमार कहते हैं कि "कंपनी संभालने वाला मैं अपने परिवार में चौथी पीढ़ी से हूं. पहले मसूरी, शिमला, देहरादून में फोटो स्टूडियो थे, लेकिन अब डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हैं. प्राचीन प्रतिमाओं को डिजिटाइजेशन करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम है.

पाषाण प्रतिमाओं की 3D इमेज (ETV Bharat)

हमने इसकी शुरुआत भोपाल के स्टेट म्यूजियम से की है और इसके बाद इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित 35 अन्य संग्रहालयों में मौजूद प्रतिमाओं की थ्री डी इमेज तैयार करना है. इसमें बहुत बारीकी से काम करना होता है. सबसे बड़ी चुनौती बड़ी मूर्तियों की है. कई मूर्तियां बहुत भारी हैं.

200 गुना जूम करके देख सकते हैं

प्रतिमा को बहुत हाई रिजॉल्यूशन डिजिटल कैमरे से इसकी इमेज तैयार की जा रही है. इसे 200 गुना तक जूम करके देखा जा सकता है. इसकी इमेज इतनी क्लियर होती है कि प्रतिमा की बॉडी के तमाम सेक्शन, प्रतिमा पर मौजूद छोटे-छोटे छिद्र, इसमें यदि कहीं कोई कट मौजूद हैं, वह हूबहू दिखाई दे सके. रजत कुमार कहते हैं कि इमेज तैयार करने के बाद इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग में इसकी लाइटिंग, कलर आदि पर बहुत ध्यान देना पड़ता है. ताकि इमेज में प्रतिमा ओरिजिनल जैसी ही दिखाई दे.

1000 STONE STATUES MUSEUM
संग्रहालय में मौजूद हैं सदियों पुरानी दुर्लभ प्रतिमाएं (ETV Bharat)

विभाग कर रहा क्वालिटी चेक

अभिलेखागार के डिप्टी डायरेक्टर नीलेश लोखंडे बताते हैं, "थ्री डी इमेज तैयार होने के बाद पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ इसकी क्वालिटी चेक करते हैं. इस दौरान मूल प्रतिमा से इस इमेज का मिलान किया जाता है. अप्रूवल के बाद इसे विभाग द्वारा तैयार किए गए सर्वर पर बैकअप के साथ अपलोड किया जाता है. थ्री डी इमेज के साथ प्रतिमा से जुड़ी तमाम जानकारी भी अपलोड की जाती है. इसमें बताया जाता है कि प्रतिमा कब और कहां से मिली. यह किस पत्थर से निर्मित है और प्रतिमा किस काल से संबंधित है."

संग्रहालय में मौजूद हैं कई दुर्लभ प्रतिमाएं

राज्य अभिलेखागार के क्यूरेटर बालकृष्ण लोखंडे बताते हैं, "स्टेट म्यूजियम में सदियों पुरानी दुर्लभ प्रतिमाओं का संग्रह मौजूद हैं. यहां 1300 साल पुरानी गणपति की प्रतिमा, 2300 साल पुरानी मां दुर्गा तक मौजूद हैं, जो भारत की समृद्ध संस्कृति को दिखाती है." डिप्टी डायरेक्टर नीलेश लोखंडे कहते हैं कि "संग्रहालय में करीब 1 हजार से ज्यादा दुर्लभ प्रतिमाएं मौजूद हैं. इनमें कई बहुत भारी प्रतिमाएं भी हैं.

MP ARCHAEOLOGY DEPARTMEN
1000 पाषाण प्रतिमाओं की तैयार हो रही थ्री डी इमेज (ETV Bharat)

इनकी इमेजिंग पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों की मौजूदगी में होगी. मध्य प्रदेश में 45 संग्रहालय मौजूद हैं. इसमें 7 स्टेट म्यूजियम और बाकी जिला स्तरीय और स्थानीय संग्रहालय हैं."

थ्री डी इमेज से यह होगा फायदा

डिप्टी डायरेक्टर नीलेश लोखंडे कहते हैं कि "थ्री डी इमेज से इन दुर्लभ प्रतिमाओं को ग्लोबली देखा जा सकेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा रिसर्च स्कॉलर्स को होगा. हालांकि, अभी पब्लिक डोमेन में आने में वक्त लगेगा. इसका डिजिटल रजिस्टर तैयार होने के बाद ही इसे आम लोग ऑनलाइन देख सकेंगे.

Last Updated : January 12, 2026 at 2:19 PM IST

