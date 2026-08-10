डिंडौरी के घने जंगल में पुरातत्व का खजाना, जिसे पूजते थे आदिवासी, वह निकला रेयर फॉसिल
डिंडौरी में जिसे दैवीय पत्थर मान सालों से पूजते आ रहे आदिवासी, जांच में वह निकला डायनासोर काल का दुर्लभ जीवाश्म, पुरातत्व ने घोषित किया मूंगा जीवाश्म. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 3:31 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब साढ़े 400 किलोमीटर दूर आदिवासी जिला डिंडौरी में जिस पत्थर को सालों से जनजाति वर्ग के लोग दैवीय पत्थर मानकर पूजते आ रहे थे, वह जांच में दुर्लभ कोरल फाॅसिल निकला है. डिंडौरी और आसपास के बैगा समुदाय के लोग इस दैवीय पत्थर की रक्षा करते आए हैं. जांच में खुलासा हुआ है कि जंगल के एक मंदिर में पूजा जाने वाला यह पत्थर 6.5 करोड़ साल पुराना है. मध्य प्रदेश पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय निदेशालय की वैज्ञानिकों की टीम ने डायनासोर काल के इस पत्थर को दुर्लभ कोरल फाॅसिल यानी मूंगा जीवाश्म घोषित किया है.
यह दुर्लभ दुनिया की अंतिम निशानी में से एक
डिंडौरी में दुर्लभ पत्थर को लेकर लगातार खबरें मिलने के बाद मध्य प्रदेश पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय निदेशालय की टीम ने घने जंगल में बने मंदिर जैसी दिखने वाली पत्थरों की अजीब संरचना की पहचान की. पूर्व में सामने आई पत्थरों की इस संरचना को लेकर पुरातत्व से जुड़े वैज्ञानिक भी हैरान थे. एक के ऊपर एक परतनुमा पत्थर को लेकर कई सवाल पैदा हुए थे. इसके बाद वैज्ञानिकों की टीम ने मौके पर जाकर इसकी जांच की. जांच में आखिकार सामने आया कि यह एक दुर्लभ कोरल जीवाश्म है.
हजारों साल पुराने दौर की निशानी
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी व पुरातत्वविद डाॅ. मनोज कुमार कुर्मी कहते हैं कि "यह एक ऐसे दौर की निशानी है, जो दुनिया से खत्म हो चुकी है. उस दौरान में आज के मध्य प्रदेश के नर्मदा वाले क्षेत्र में राजासौरस नर्मदेन्सिस घूमते थे, यह पूरा क्षेत्र ज्वालामुखी वाला मैदान हुआ करता था. इस पूरे इलाके में डायनासौर रहा करते थे. हालांकि जब पृथ्वी से 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टोराइड टकराया, इसके बाद भारत के दक्कन ट्रैप्स में एक भयंकर ज्वालामुखी फटा और इसके साथ ही दुनिया में बदली परिस्थितियों के चलते डायनासोर युग का अंत हो गया और नए जीव-जंतु पैदा हुए, जो डायनासौर जैसे विशालकाय नहीं थे, बल्कि उनसे छोटे थे. यह कोरल फाॅसिल भी उसी दौर का है."
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पुरातत्व विभाग के आयुक्त मदन कुमार नागरमोजे कहते हैं कि "आदिवासी समुदाय जानते थे कि यह कुछ दुर्लभ है और इसीलिए वे इसकी न सिर्फ पूजा करते थे, बल्कि इसकी सुरक्षा भी करते आए हैं, लेकिन वास्तव में एक यह दुर्लभ है. इस फाॅसिल्स के किए गए टेस्ट में इसके दुर्लभ होने के सबूत मिले हैं."