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'हिमाचल में राहुल गांधी का खटाखट मॉडल हुआ खटारा, कर्मचारियों को नहीं मिल रही समय पर सैलरी'

सांसद अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है. पेट्रोल-स्पीड डीजल पर लगाए सेस का विरोध किया.

अनुराग ठाकुर
अनुराग ठाकुर (PIC CREDIT: FACEBOOK ANURAG THAKUR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
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शिमला: पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए 5 रुपये के अनाथ और विधवा उपकर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है.

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 'कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का खटाखट मॉडल अब खटारा मॉडल बन गया है. ये दिखावटी मॉडल दोषपूर्ण साबित हुआ और प्रदेश की स्थिति और बिगड़ गई. हिमाचल में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राज्य सरकार की तरफ से की गई ₹5 की बढ़ोत्तरी आम आदमी की जेब पर हमला है, जिससे जनता की जेब पर सालाना ₹1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. पहले दो बार में ₹10 से ज़्यादा वैट लगाकर जी नहीं भरा तो अब 5 रुपये सेस, यानि जनता की जेब पर ₹15 रुपये का भार डालने का काम हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने किया है. कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के महज दो महीनों में ही वैट में लगाकर वृद्धि की गई. डीजल पर वैट बढ़ाकर 10.40 रुपए कर दिया गया और इसके अतिरिक्त 5 रुपए का सेस भी लगाया गया.'

हर वर्ग को ठगने का किया काम

अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये पहली ऐसी सरकार है, जिसने आम आदमी की जेब पर तीन बार हमला किया. अधिकारियों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती हुई है. कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिली, लेकिन अपने मित्रों को निगमों में चेयरमैन बनाकर उनकी सैलरी 30 हजार से 1 लाख 20 हजार कर दी. हिमाचल में मित्रों की मौज है. हिमाचल के इतिहास की ये सबसे विफल सरकार है, जिसने प्रदेश के हर वर्ग को सिर्फ ठगने और जनता पर महंगाई कि बोझ डालने का काम किया है. पहले पेट्रोल, डीजल, बस किराए और सीमेंट के दामों में बढ़ोत्तरी के बाद अब फिर एक बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी कर हिमाचलवासियों की परेशानी बढ़ाने और उन पर आर्थिक बोझ लादने और मासिक बजट खराब करने का किया है. जनहित में कांग्रेस को इस जनविरोधी निर्णय को वापस लेना चाहिए.

महंगाई की मार पड़ने के आसार

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल में ट्रक ड्राइवर, किसान, व्यापारी आम आदमी पेट्रोल डीजल की इस बढ़ी कीमत से कराह रहा है, लेकिन यह सरकार बेसुधी की चादर ताने सो रही है. इस निर्णय से हिमाचल में हर तरफ़ महंगाई की मार पड़ने के पूरे आसार हैं. हिमाचल की कांग्रेस सरकार, मित्रों की मौज सरकार बन चुकी है. आज एक तरह हिमाचल में टैक्स की मार तो दूसरी तरफ़ कर्ज की मार पड़ रही है, हिमाचल में कांग्रेस सरकार कर्जे की सरकार बन चुकी है. आज हिमाचल पर कुल कर्ज 1 लाख 4 हज़ार करोड़ की चिंताजनक हालत में पहुंच चुका है. इस सरकार ने तो मात्र 3 साल में 46 हज़ार करोड़ का कर्ज लेने का काम किया है.

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