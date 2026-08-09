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'कांग्रेस का काम जनता को गुमराह करना और संसद को ठप रखना', E20 पर अनुराग ठाकुर ने कही ये बात

"कांग्रेस और विपक्ष विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं. कांग्रेस के नेताओं ने अपने शासनकाल में एथेनॉल के इस्तेमाल की वकालत की थी, लेकिन आज वही पार्टी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध कर रही है. जब एथेनॉल के इस्तेमाल की नीति कांग्रेस के समय में भी आगे बढ़ाई गई थी तो अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है?" - अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद

हमीरपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एजेंडा संसद को नहीं चलने देना और देश की जनता को भ्रमित करना रह गया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहले नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की थी, जिसे सरकार ने पूरा किया. इसके बाद संबंधित मंत्री के त्यागपत्र की मांग उठाई गई और वह मांग भी पूरी कर दी गई. इसके बावजूद विपक्ष लगातार नए-नए मुद्दों को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है. उन्होंने कहा कि अब विपक्ष के नेता E20 पेट्रोल के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, जो उनकी नजर में न्यायसंगत नहीं है.

सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि एथेनॉल उत्पादन से किसानों को फायदा मिलना था. उन्होंने कहा कि गन्ना और अन्य कृषि उत्पादों से जुड़े किसानों के लिए एथेनॉल की मांग एक अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों को मिलने वाले इस संभावित लाभ का भी विरोध कर रही है. अनुराग ठाकुर ने नीट परीक्षा को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन का सबसे बड़ा लाभ देशभर के विद्यार्थियों को मिला है. इससे छात्रों को अलग-अलग राज्यों में परीक्षा व्यवस्था को लेकर होने वाली परेशानियों से राहत मिलती है और एक समान व्यवस्था सुनिश्चित होती है.

राहुल गांधी के कार्यक्रम पर कसा तंज

राहुल गांधी के प्रयागराज में युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने तंज कसा. उन्होंने कार्यक्रम को फ्लॉप बताते हुए दावा किया कि वहां बड़ी संख्या में युवा और छात्र एकत्रित नहीं हो पाए और कांग्रेस कार्यकर्ता ही ज्यादा दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से युवाओं के मुद्दों को उठाने का दावा कर रही है, प्रयागराज का कार्यक्रम उसकी जमीनी स्थिति को दिखाता है. अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को सभा में मंच तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री आवास की जमीन पर जरूर लेट गए.