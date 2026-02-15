ETV Bharat / state

'मौज मस्ती में व्यस्त रही सुक्खू सरकार, गारंटियां नही कर पाई पूरी'

अनुराग ठाकुर ( ETV Bharat )

हमीरपुर: आरडीजी ग्रांट बंद करने को लेकर हिमाचल में खूब सियासत हो रही है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसका दोष एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं. आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. इसी बीच हमीरपुर के नेरी पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट (RDG) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के आरोपों का जोरदार पलटवार किया. अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी विफलताओं और नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार और भाजपा सांसदों पर निराधार आरोप लगा रही है. मुख्यमंत्री लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की अनदेखी कर रही है और राज्य के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है. वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है. वर्तमान कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और उसके चुनावी वादे और गारंटियां पूरी नहीं हुई हैं. प्रदेश सरकार मित्रों की मौज-मस्ती में व्यस्त रही, जिससे हिमाचल प्रदेश पर लाखों करोड़ रुपये का भारी कर्ज चढ़ गया है. प्रदेश की जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब अवश्य मांगेगी. अनुराग ठाकुर का कांग्रेस सरकार पर निशाना (ETV Bharat) 17 राज्यों की आरडीजी बंद