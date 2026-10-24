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हिमाचल में कर्मचारियों-पेंशनरों को DA किस्त की घोषणा, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा- अनुराग ठाकुर

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ( ETV Bharat )

हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 23 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली पर 4 फीसदी डीए देने की घोषणा की है. पिछली बार का 1 प्रतिशत डीए बकाया भी है, वो भी इस बार दिया जाएगा. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. अनुराग ठाकुर ने कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली पर महंगाई भत्ते (DA) की किस्त देने की घोषणा को नाकाफी बताते हुए इसे ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ करार दिया. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को सरकार अब तक पूरी तरह पूरा नहीं कर पाई है.

अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना (ETV Bharat) "प्रदेश सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की किस्त देने की घोषणा की है, लेकिन यह राहत उनकी लंबित मांगों और बकाया राशि के मुकाबले बेहद कम है. पेंशनरों के लगभग 8,555 करोड़ रुपए बकाया है, जिनका भुगतान अब तक नहीं किया गया है. प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों को लेकर गंभीरता दिखाए." - अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद