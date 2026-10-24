हिमाचल में कर्मचारियों-पेंशनरों को DA किस्त की घोषणा, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा- अनुराग ठाकुर
कहा- कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा नहीं कर पा रही प्रदेश सरकार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 1:16 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 1:31 PM IST
हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 23 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली पर 4 फीसदी डीए देने की घोषणा की है. पिछली बार का 1 प्रतिशत डीए बकाया भी है, वो भी इस बार दिया जाएगा. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. अनुराग ठाकुर ने कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली पर महंगाई भत्ते (DA) की किस्त देने की घोषणा को नाकाफी बताते हुए इसे ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ करार दिया. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को सरकार अब तक पूरी तरह पूरा नहीं कर पाई है.
"प्रदेश सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की किस्त देने की घोषणा की है, लेकिन यह राहत उनकी लंबित मांगों और बकाया राशि के मुकाबले बेहद कम है. पेंशनरों के लगभग 8,555 करोड़ रुपए बकाया है, जिनका भुगतान अब तक नहीं किया गया है. प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों को लेकर गंभीरता दिखाए." - अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद
सांसद ने मनाया अपना 52वां जन्मदिन
आज हमीरपुर के गांधी चौक पर जिला भाजपा की ओर से आयोजित जन्मदिन समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ सांसद अनुराग ठाकुर का 52वां जन्मदिन मनाया. इस दौरान हवन और कन्या पूजन कर उनकी लंबी आयु और उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई. कार्यक्रम में हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा और बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. समारोह के दौरान केक काटकर अनुराग ठाकुर को जन्मदिन की बधाई दी गई.
खिलाड़ियों को लेकर सरकार पर साधा निशाना
वहीं, इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना जरूरी है. खिलाड़ियों के लिए घोषित राशि का भुगतान भी समय पर होना चाहिए. जन्मदिन समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 32 खिलाड़ियों को ट्रैक सूट और अन्य खेल सामग्री देकर सम्मानित किया गया.
अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही बेटियां
अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश और प्रदेश की बेटियां खेलों में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर एशियन गेम्स और ओलंपिक तक भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और देश का नाम रोशन किया है. खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना और उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाना बेहद महत्वपूर्ण है. सम्मान समारोह का उद्देश्य खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाना और उन्हें भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा.