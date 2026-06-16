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राममंदिर चंदा घोटाला पर बोले सांसद अनुराग ठाकुर- ''SIT की रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा''

कानपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर राममंदिर चंदा चोरी मामले पर दिया बयान. ( Photo Credit; ETV Bharat )