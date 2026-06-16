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राममंदिर चंदा घोटाला पर बोले सांसद अनुराग ठाकुर- ''SIT की रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा''

सांसद बोले कि विपक्ष के लोग ही राम मंदिर के इस मामले में सियासी रोटियां सेंक रहे हैं.

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कानपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर राममंदिर चंदा चोरी मामले पर दिया बयान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 3:58 PM IST

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कानपुर: सांसद अनुराग ठाकुर मंगलवार को कानपुर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे. उन्होंने उद्यमियों के बीच भी हिस्सा लिया, वहीं तमाम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया. इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बयान दिया.

सांसद अनुराग ठाकुर. (Video Credit; ETV Bharat)

अनुराग ठाकुर ने कहा, देखिए राम मंदिर का जो मामला है, विपक्ष उसमें भले ही कितना भी शोर कर रहा हो? पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में पूरी गंभीरता के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के निवेदन पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है. जैसे ही एसआईटी की टीम अपनी रिपोर्ट देगी. दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा.

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा यही वह विपक्ष है जो कभी राम भक्तों पर भी तरह-तरह के कटाक्ष करता रहा है. विपक्ष के लोग ही राम मंदिर के इस मामले में सियासी रोटियां सेंक रहे हैं. हालांकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वह सीएम योगी और पीएम मोदी के कार्यों से पूरी तरह खुश है. आने वाले 2027 के चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाकर दिखाएगी.

पश्चिम बंगाल में हुए हाल ही के चुनाव में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार को लेकर हुए सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर बोले, भारतीय जनता पार्टी ने वहां जिस तरह से सरकार बनाकर दिखाई है वह पूरी तरीके से ऐतिहासिक है. पश्चिम बंगाल की जनता ने भी ये मान लिया था कि लगातार उनके साथ टीएमसी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अत्याचार कर रहे हैं. वहीं इसकी मांगी भी तब देखने को मिली जब अभिषेक बनर्जी के अत्याचार से उभकर टीएमसी के बीच सांसदों ने ऐतिहासिक कारनामा करके दिखा दिया है.

ये भी पढ़ें: Ram Mandir Donation Scam; सांसद संजय सिंह का बड़ा हमला, कहा-राम के नाम पर "24 करोड़ का खेल" हुआ

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