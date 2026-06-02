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हिमाचल में रेल को मिली नई रफ्तार, कांगड़ा स्टेशन से नैरो गेज ट्रेन रवाना, पर्यटन-रोजगार को लगेंगे पंख

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में गरीब को बस वोट बैंक बनाया. हिमाचल प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी पर अगस्त 2022 में बाढ़ के कारण हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित चक्की नदी रेलवे पुल बह जाने पर बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा था. इस पुल के पुनर्निर्माण की मजबूत मांग को हमने केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जिस पर त्वरित कार्यवाई करते हुए पुल के निर्माण का कार्य रेल मंत्रालय द्वारा शुरू कराया गया.

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 'मोदी सरकार का लक्ष्य है हिमाचल के हर कोने को रेल से जोड़ना. कांगड़ा की ये ट्रेन उसी संकल्प का हिस्सा है. नैरो गेज ट्रेन के शुरू होने से कांगड़ा-धर्मशाला क्षेत्र में पर्यटन को बड़ा बूस्ट मिलेगा. साथ ही स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे'.

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिली है. पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और राज्यसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कांगड़ा रेलवे स्टेशन से नैरो गेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

सांसद अनुरागग ठाकुर ने नैरो गेज ट्रेन को किया रवाना (ETV Bharat)

करीब 70 करोड़ रुपये की लागत से बने नए पुल का निर्माण आधुनिक तकनीक से किया गया है. रेल सेवा की बहाली से देवभूमि में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी. यह अवसर हिमाचल के रेल यातायात सुविधा में एक अहम पड़ाव है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का आभार प्रकट करता हूं.

नैरो गेज ट्रेन (ETV Bharat)

अनुराग सिंह ठाकुर ने कांगड़ा में रेल चलाकर गरीब का घर बना दिया. उन्होंने कहा कि इस रेल से गरीब का भला हुआ है. हम प्राकृतिक आपदा के लिए केंद्र सरकार से 111 करोड़ की मांग कर रहे हैं. भाजपा संकट में साथ हर हिमाचली में साथ पूरी मजबूती से खड़ी है.

हिमाचल की रेल कनेक्टिविटी हुई मजबूत

हमीरपुर सांसद ने बताया कि मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में देवभूमि हिमाचल प्रदेश को रेल नेटवर्क के विस्तार, आधुनिकीकरण, सुरक्षा परियोजना और विद्युतीकरण के लिए ₹2911 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. मोदी सरकार का हिमाचल में रेल नेटवर्क के विकास में सदा ही विशेष योगदान रहा है और यह मंजूर राशि कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई राशि से 27 गुना अधिक है.

देवभूमि में मौजूदा रेलवे विस्तार के कार्यों को देखें तो अभी हिमाचल में 17 हजार 711 करोड़ की परियोजनाएं चल रहीं हैं, जिससे राज्य में रेल नेटवर्क बेहतर होगा. 46 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश के चार रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना के तहत नए सिरे से विकसित किए जाने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है.

नैरो गेज के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान कांगड़ा के विधायक पवन काजल और विधायक ठाकुर रणबीर सिंह निक्का, रेलवे के डीआरएम विवेक कुमार भी मौजूद रहे. रेलवेज ऑथोरिटी के अधिकारी-कर्मचारियों ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया.

पर्यटन-रोजगार को लगेंगे पंख

पवन काजल ने कहा, 'कांगड़ा की जनता का दशकों पुराना सपना आज साकार हुआ है. नैरो गेज ट्रेन से हमारे क्षेत्र का पर्यटन, व्यापार और रोजगार तीनों बढ़ेंगे. प्रधानमंत्री मोदी, सांसद अनुराग ठाकुर और रेल मंत्रालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. ये डबल इंजन सरकार की देन है'.

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