मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में बंपर भर्ती, हजारों महिलाओं को नौकरी का मौका, कैसे करें अप्लाई
मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की निकली 4,767 भर्तियां, 10 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : January 2, 2026 at 11:46 AM IST
MP ANGANWADI RECRUITMENT: अगर आपको नौकरी की तलाश है और आंगनबाड़ी में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि आंगनबाड़ी में कई पदों के लिए भर्तियां निकली हैं. मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग ने अलग-अलग जिलों की बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पूर्णतः अस्थाई, मानदेय आधारित एवं मानसेवी रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पात्र महिलाओं के लिए वेकेंसी निकाली है. इच्छुक महिलाएं जल्द ही आवेदन करें, क्योंकि समय सीमित है.
मध्य प्रदेश में कितने पद
मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में टोटल 1,573 आंगनबाडी कार्यकर्ता और 3,194 आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए वेकेंसी निकाली है. इस तरह से प्रदेश के अलग अलग जिलों से टोटल 4,767 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी हैं.
आंगनबाड़ी में इन पदों पर निकली भर्ती
शहडोल जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अखिलेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि, ''शहडोल जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए सिलेक्शन प्रॉसेस किया जा रहा है.
कब से कब तक करें आवेदन?
इन पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र 10 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं, आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किये गए हैं. जो लोग इन पदों के लिए आवेदन करेंगे उन आवेदनों पर त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है.
क्या है शैक्षणिक योग्यता?
शहडोल जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अखिलेश मिश्रा ने बताया कि, ''आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु आवेदन करने वाले इच्छुक महिला आवेदिका की उम्र 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 से 35 वर्ष होना अनिवार्य है.
विभाग ने इच्छुक महिला आवेदिकाओं को सलाह दी है कि वे आवेदन करने के लिए जाते समय आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण पत्र लेकर ही एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जायें. जाति प्रमाण पत्र, आवेदिका वर्तमान में बी.पी.एल. श्रेणी में जीवन यापन कर रही है तो बीपीएल का प्रमाण पत्र, यदि विधवा हैं तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करें.'' आवेदन की फीस 100 रुपए और 18 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है.
- मोहन यादव सरकार करेगी 30 हजार शिक्षकों की भर्ती, मध्य प्रदेश के सिलेबस में होगी गाय
- मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए गोल्डन चांस, 3300 पदों पर होगी ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती
- खुरई कृषि महाविद्यालय में शुरू हुई डीन और प्रोफसर की भर्ती, कृषि मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी
कहां कितने पदों पर भर्तियां?
उन्होंने बताया कि, ''शहडोल जिले के ब्यौहारी परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु 1 पद, आंगनबाड़ी सहायिका हेतु 3 पद, जयसिंहनगर परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 10 पद, आंगनबाड़ी सहायिका के 9 पद, गोहपारू परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 10 पद, आंगनबाड़ी सहायिका के 10 पद, शहरी शहडोल परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 1 पद, आंगनबाड़ी सहायिका के 2 पद, सोहागपुर परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 8 पद, आंगनबाड़ी सहायिका के 16 पद एवं बुढार परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 10 पद, आंगनबाड़ी सहायिका के 7 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं.''