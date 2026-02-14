ETV Bharat / state

हेमामालिनी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के विकास पर चर्चा

जयपुर : फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने शनिवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से सीएम आवास पर मुलाकात की. दोनों के बीच ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई. सीएम से मुलाकात के बाद हेमा मालिनी ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि भजनलाल शर्मा गिरिराज महाराज के परम भक्त हैं और उनके मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार के सहयोग से विकास कार्य शीघ्र प्रारंभ होंगे और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान में भी आता है, जबकि कुछ भाग हरियाणा में पड़ता है. इस धार्मिक मार्ग पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए यहां आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ विकास आवश्यक है. उन्होंने बताया कि परिक्रमा मार्ग के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है, जिसमें सड़क सुधार, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जनसुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है.

सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे मुलाकात का अवसर नहीं मिला था, इसलिए वे उन्हें बधाई देने और परिक्रमा मार्ग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने आई थीं. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राजस्थान के हिस्से में आने वाले मार्ग पर कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.