हेमामालिनी ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के विकास पर चर्चा

मथुरा सांसद हेमामालिनी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सकारात्मक रुख के कारण परियोजना में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी.

Hema Malini met CM Bhajan Lal
फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी (Courtesy ANI)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 8:53 PM IST

जयपुर : फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने शनिवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से सीएम आवास पर मुलाकात की. दोनों के बीच ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई. सीएम से मुलाकात के बाद हेमा मालिनी ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि भजनलाल शर्मा गिरिराज महाराज के परम भक्त हैं और उनके मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार के सहयोग से विकास कार्य शीघ्र प्रारंभ होंगे और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान में भी आता है, जबकि कुछ भाग हरियाणा में पड़ता है. इस धार्मिक मार्ग पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए यहां आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ विकास आवश्यक है. उन्होंने बताया कि परिक्रमा मार्ग के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है, जिसमें सड़क सुधार, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जनसुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है.

सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे मुलाकात का अवसर नहीं मिला था, इसलिए वे उन्हें बधाई देने और परिक्रमा मार्ग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने आई थीं. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राजस्थान के हिस्से में आने वाले मार्ग पर कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

हेमा मालिनी ने कहा कि परिक्रमा मार्ग केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि इससे जुड़े गांवों और स्थानीय क्षेत्रों के विकास का भी महत्वपूर्ण माध्यम है. जहां-जहां यह मार्ग विकसित होगा, वहां के गांवों में भी बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार व अन्य अवसर मिलेंगे. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि समग्र क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना भी है.

सरकार से सकारात्मक आश्वासन मिला: मथुरा सांसद ने कहा कि राजस्थान सरकार विकास कार्यों में सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सकारात्मक रुख के कारण परियोजना में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य और केंद्र के समन्वय से कार्यों में तेजी आएगी और परिक्रमा मार्ग को विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा. सांसद ने कहा कि बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त इस मार्ग पर परिक्रमा करने आते हैं और यदि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से उभरेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी संबंधित विभागों के सहयोग से यह महत्वाकांक्षी योजना जल्द ही धरातल पर दिखाई देगी.

