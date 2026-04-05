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मध्य प्रदेश में पांडुलिपियों को खोजने घर-घर दस्तक, एप डाउनलोड कर दे सकते हैं सूचना

भारत सरकार के ज्ञान भारतम् मिशन के तहत मध्य प्रदेश में भी हर जिले में खोजी जा रहीं प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियां.

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प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज के लिए अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 2:43 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियों को प्रदेश भर के मठ-मंदिरों और घरों में खोजने के लिए अभियान चला रही है. मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है. इसके जरिए सभी जिलों में घर-घर पांडुलिपियों की खोज की जा रही है. ऐसी पांडुलिपियों को खोजकर उनका संरक्षण किया जाएगा, साथ ही उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भारतीय समाज के समृद्ध इतिहास से रूबरू हो सकें. पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय ने लोगों से भी पांडुलिपयों की जानकारी देने की अपील की है.

प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज के लिए अभियान

पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय में इस मिशन के नोडल ऑफिसर नीलेश लोखंडे के मुताबिक "भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ज्ञान भारतम् मिशन का संचालनालय को नोडल विभाग बनाया गया है. इस मिशन के तहत प्रदेश भर में मौजूद पांडुलिपियों को खोजा जा रहा है. प्रदेश में अभी तक 81 हजार पांडुलिपियों को खोजकर उनका डिजिटाइजेशन किया जा चुका है.

पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय कर रहा प्राचीन पांडुलिपियों की खोज (ETV Bharat)

इसके बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में इसके लिए अभियान शुरू किया जा रहा है. इसके लिए जिला कलेक्टर के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है. यह कमेटी हर जिले में घर-घर दस्तक देगी और पांडुलिपियों की खोज करेगी. इसके बाद जरूरत होने पर उन पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा और फिर उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा.

मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में पांडुलिपियों के मिलने की उम्मीद

मध्य प्रदेश का समृद्ध इतिहास रहा है. नर्मदाघाटी में हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मिल चुके हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में पांडुलिपियों के मिलने की उम्मीद है. कई मठ, मंदिरों में यह पांडुलिपियां हो सकती हैं. कई लोग शौकिया तौर पर ऐसे पांडुलिपियों को सहेज कर रखते हैं. विभाग ऐसे सभी संभावित लोगों और स्थानों तक पहुंच रहा है.

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मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में पांडुलिपियों के मिलने की उम्मीद (ETV Bharat)

संरक्षण और डिजिटाइजेशन कर वापस लौटाई जाएंगी पांडुलिपियां

इन पांडुलिपियों को इन लोगों या स्थान से लिया नहीं जाएगा, बल्कि उनका संरक्षण करेगा और उनकी थ्री डी इमेज के जरिए उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा और इसके बाद उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा. दरअसल पाडुलिपियां समय के साथ खराब होती जाती हैं. इसलिए खराब स्थिति में पहुंच रही पांडुलिपियों को विशेषज्ञों की मदद से उनका संरक्षण भी किया जाएगा.

एप से कर सकते हैं रजिस्टर्ड

प्ले स्टोर से ज्ञानभारतम् एप डाउनलोड करें. मोबाइल नंबर से उसे रजिस्टर्ड करें. 6 चरण में इसमें डिटेल भरना पडे़गी. इसमें बताना होगा पाण्डुलिपी का संरक्षक कोई संस्था है या व्यक्तिगत है. पांडुलिपी का विवरण देना होता है. पांडुलिपी किस तरह की है, उसकी क्या स्थिति है, किस भाषा में है और पाण्डुलिपी का स्थान क्या है. इसकी फोटो खींचकर अपलोड किया जाता है. पांडुलिपी की फोटो के साथ ज्योटैगिंग हो जाती है. इससे विभाग को संबंधित स्थान तक पहुंचने में आसानी होती है.

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संरक्षण और डिजिटाइजेशन कर वापस लौटाई जाएंगी पांडुलिपियां (ETV Bharat)

क्या होती है पांडुलिपि

पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई मूल रचना है. यह प्राचीन ज्ञान का भंडार है. पूर्व में प्रिंटिंग की व्यवस्था नहीं थी, उस दौरान लोग अपने ज्ञान को भोजपत्र, ताड़ के पत्रों, ताम्र पत्र, मैटल और बाद में कागज आदि पर लिखते थे. आमतौर पर 75 साल से पुराने हस्तलिखित ग्रंथ को पांडुलिपी माना जाता है. मध्य प्रदेश में भारतीय संस्कृति के हजारों साल पुराने प्रमाण मिले हैं. भोपाल के नजदीक भीम बैटिका में आदिमानव काल के प्रमाण मौजूद हैं. इसी तरह सैकड़ों साल पुरानी पांडुलिपियां भी मध्य प्रदेश में मिली हैं. इन्हें संरक्षित किया जा रहा है.

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