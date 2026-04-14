मध्य प्रदेश में अंबेडकर जयंती पर 87 बंदियों की समयपूर्व रिहाई, 7 कैदियों की सजा में विशेष छूट
मध्य प्रदेश में अंबेडकर जंयती पर 14 अप्रैल को बंदियों को मिली राहत, 87 कैदी समयपूर्व किए गए रिहा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 5:10 PM IST
भोपाल: अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रदेश की विभिन्न जेलों से 87 आजीवन कारावास से दंडित बंदियों को समयपूर्व रिहा किया गया. इसके साथ ही गैर‑आजीवन कारावास की सजा काट रहे 7 बंदियों को सजा में विशेष छूट दी गई. इसमें भोपाल सेंट्रल जेल में बंद 13 बंदियों को भी रिहा किया गया. यह निर्णय अच्छे आचरण वाले बंदियों को प्रोत्साहन देने की नीति के तहत लिया गया है.
87 बंदियों को समयपूर्व किया गया रिहा
अंबेडकर जयंती पर मध्य प्रदेश की जेलों में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे 87 बंदियों को उनके अच्छे आचरण के चलते समयपूर्व रिहा कर दिया गया. इसमें भोपाल के 13 बंदी शामिल हैं. चयन समिति ने उन्हीं बंदियों का चयन किया, जिनका जेल के भीतर आचरण संतोषजनक रहा है. अधिकारियों ने बताया कि गृह विभाग का मानना है कि इस तरह की राहत से जेलों में अनुशासन बेहतर रहता है और बंदियों के पुनर्वास की प्रक्रिया आसान होती है.
साल में 5 अवसरों पर मिलती है सजा में छूट
गृह विभाग की नीति के तहत प्रदेश की जेलों में बंद अच्छे आचरण वाले बंदियों को साल में कुल 5 अवसरों पर सजा में छूट या समयपूर्व रिहाई का लाभ दिया जाता है. ये अवसर 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 14 अप्रैल (डॉ. अंबेडकर जयंती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती) और 15 नवंबर (राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस) होते हैं. इन तिथियों पर बंदियों के मामलों की समीक्षा कर उनकी सजा में छूट देने का निर्णय लिया जाता है.
जेल व्यवस्था पर पड़ता है सकारात्मक असर
26 जनवरी 2026 को भी राज्य सरकार ने 94 दंडित बंदियों को समयपूर्व रिहाई और सजा में छूट का लाभ दिया था. इसके बाद 14 अप्रैल को प्रदेश के 87 कैदियों को समयपूर्व रिहा किया गया है. जेल से रिहा हुए बंदी प्रदीप कुमार सैनी ने कहा कि "किसी को भी अपराध नहीं करना चाहिए, समाज में सभी अच्छे इंसान बनकर रहें."
समयपूर्व रिहाई बंदियों में डालती है सकारात्मक असर
जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने कहा कि "सरकार के आदेश के बाद भोपाल सेंट्रल जेल से 13 बंदियों को रिहा किया गया है, जो 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं." जेल प्रशासन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था बंदियों के व्यवहार पर सकारात्मक असर डालती है. सजा में छूट की संभावना होने से बंदी जेल के नियमों का ठीक से पालन करते हैं, जिससे जेलों की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होती है. साथ ही समयपूर्व रिहाई से जेलों में ओवरक्राउडिंग की समस्या को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है.
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वहीं, एपीसीआर (नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संघ) के अध्यक्ष अनवर पठान ने 3 बंदियों का जुर्माना भर कर उनको रिहा करवाया. ये वो 3 लोग थे, जिनका जुर्माना नहीं भर पाया था. यादि जुर्माना नहीं जमा किया जाता, तो इनकी रिहाई नहीं हो पाती.