सीकर में सांसद अमराराम और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की: कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों की मांगों को लेकर दिया धरना

सीकर में सांसद अमराराम ने किसानों की मांगों को लेकर रैली निकाली. इस दौरान सांसद और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की हुई.

MP AmarRam during the protest
प्रदर्शन के दौरान सांसद अमराराम (ETV Bharat Sikar)
Published : October 30, 2025 at 9:07 PM IST

सीकर: सांसद अमराराम के नेतृत्व में गुरुवार को किसानों की मांगों को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने रैली निकाली. जब रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की. इस दौरान सांसद और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की हो गई. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, सांसद ने महिला पुलिसकर्मियों को भी धक्का देने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस बल और सतर्क हो गया. हालांकि स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग मजबूत कर दी और प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया.

सरकार पर बोला जुबानी हमला: पुलिस के विरोध के बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. इससे पहले, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में एक बड़ी सभा आयोजित की गई. सभा को संबोधित करते हुए सांसद अमराराम ने राज्य सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है. आम जनता, किसान व मजदूर लगातार पीड़ित हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश भर में भय और असुरक्षा का माहौल है और सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है.

सांसद अमराराम ने किसानों के लिए की ये मांगें (ETV Bharat Sikar)

जल संकट पर की ये मांग: सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार ने सीकर संभाग और नीमकाथाना जिले को समाप्त कर दिया है. प्रदेश सरकार को दो वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन शेखावाटी के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनी. सीकर और झुंझुनू के लिए सरकार ने अब तक एक पैसा तक नहीं दिया है. मुख्यमंत्री कई बार शेखावाटी और सीकर जिले का दौरा कर चुके हैं, लेकिन केवल घोषणाओं और बातचीत तक ही सीमित है. शेखावाटी में बढ़ते जल संकट पर बोलते हुए अमराराम ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना पर सरकार गंभीर नहीं है. इस योजना के 8000 करोड़ रुपए हवा में लटके हुए हैं. राज्य सरकार को अपने हिस्से के 4000 करोड़ रुपए जमा करने चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किए गए.

स्मार्ट मीटर योजना करें बंद: सांसद ने कहा कि मानसून में शेखावाटी की फसलें नष्ट हो गईं, लेकिन सरकार आंखें मूंदकर बैठी है. सीकर जिले में 50% - 60% तक फसलें नष्ट हुई हैं, जबकि सरकार सिर्फ 3% बता रही है. किसानों को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं. अमराराम ने आरोप लगाया कि जनता के घरों व दुकानों पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और जनता की परेशानी को अनसुना किया जा रहा है. उन्होंने स्मार्ट मीटर योजना को तुरंत बंद करने और बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की.

सभा में सांसद अमराराम ने ये मांगें रखीं:

  • फसल खराबे का पूरा मुआवजा दिया जाए
  • किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए
  • शेखावाटी में पेयजल व्यवस्था सुधारी जाए
  • जल जीवन मिशन योजना में राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा जमा कराए
  • स्मार्ट मीटर योजना रद्द की जाए
  • बिजली निजीकरण पर रोक लगे
  • सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की जाए
  • युवाओं के लिए हों नए रोजगार सृजित
  • महंगाई नियंत्रित की जाए और पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम किया जाए.

