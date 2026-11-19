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घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर को मानसखंड मंदिर माला मिशन में शामिल करने की मांग, सांसद ने सीएम को लिखा पत्र

घोड़ाखाल का ग्वेल देवता मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है ( File Photo- ETV Bharat )

नैनीताल: न्याय के देवता गोलू देवता के दरबार को अब मानसखंड मंदिर माला मिशन से जोड़ने की पहल तेज हो गई है. नैनीताल-उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर घोड़ाखाल स्थित प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर को मिशन में शामिल करने की मांग की है. सांसद की इस पहल से मंदिर के विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद जगी है.

घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर को मानसखंड मंदिर माला मिशन में शामिल करने की मांग: उत्तराखंड की धार्मिक पहचान और आस्था के प्रमुख केंद्रों में शामिल घोड़ाखाल स्थित श्री गोलू देवता मंदिर को लेकर अब विकास की नई उम्मीद जगी है. नैनीताल-उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने मंदिर को मानसखंड मंदिर माला मिशन में शामिल करने की मांग उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा है. सांसद की इस पहल को मंदिर के समग्र विकास और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को विस्तार देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.