घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर को मानसखंड मंदिर माला मिशन में शामिल करने की मांग, सांसद ने सीएम को लिखा पत्र
Ghorakhal Golu Devta Temple सांसद अजय भट्ट का मानना है कि MTMM में आने से गोलू देवता मंदिर के धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 12:41 PM IST
नैनीताल: न्याय के देवता गोलू देवता के दरबार को अब मानसखंड मंदिर माला मिशन से जोड़ने की पहल तेज हो गई है. नैनीताल-उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर घोड़ाखाल स्थित प्रसिद्ध गोलू देवता मंदिर को मिशन में शामिल करने की मांग की है. सांसद की इस पहल से मंदिर के विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद जगी है.
घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर को मानसखंड मंदिर माला मिशन में शामिल करने की मांग: उत्तराखंड की धार्मिक पहचान और आस्था के प्रमुख केंद्रों में शामिल घोड़ाखाल स्थित श्री गोलू देवता मंदिर को लेकर अब विकास की नई उम्मीद जगी है. नैनीताल-उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने मंदिर को मानसखंड मंदिर माला मिशन में शामिल करने की मांग उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा है. सांसद की इस पहल को मंदिर के समग्र विकास और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को विस्तार देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
सांसद अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र: दरअसल, घोड़ाखाल का गोलू देवता मंदिर केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है. न्याय के देवता के रूप में विख्यात गोलू देवता के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचने वाले भक्तों की लंबी कतारें यहां की विशेष पहचान है. मंदिर परिसर में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं और न्याय की उम्मीद के साथ चिट्ठियां भी अर्पित करते हैं. यही वजह है कि सालभर यहां देश के अलग-अलग राज्यों के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.
हालांकि, मंदिर में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के बीच बुनियादी सुविधाओं का सवाल भी लगातार सामने आ रहा है. पर्यटन सीजन और विशेष धार्मिक अवसरों पर पार्किंग की कमी, यातायात का दबाव और अन्य व्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सांसद ने मुख्यमंत्री के सामने इन समस्याओं को रखते हुए मंदिर क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग, बेहतर सड़क संपर्क, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और प्रभावी यातायात प्रबंधन विकसित करने का सुझाव दिया है. अब निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं.
सांसद अजय भट्ट ने दिया ये तर्क: यदि घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर को मानसखंड मंदिर माला मिशन में शामिल किया जाता है, तो यह न केवल मंदिर के विकास को नई दिशा दे सकता है, बल्कि कुमाऊं में धार्मिक पर्यटन के एक बड़े सर्किट को भी मजबूती मिल सकती है. सांसद अजय भट्ट का कहना है कि-
मंदिर को मानसखंड मंदिर माला मिशन में शामिल करने से इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी. साथ ही कैंची धाम, जागेश्वर धाम और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी.
-अजय भट्ट, सांसद-
सांसद अजय भट्ट ने कहा कि इससे स्थानीय कारोबार, रोजगार और पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है.
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