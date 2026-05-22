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काफिला छोड़ सांसद ने रोडवेज बस से किया सफर, ईंधन बचत का दिया संदेश

सांसद अजय भट्ट आज हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन पहुंचे. यहां से वे सवारियों के साथ बस से दिल्ली रवाना हुये.

MP AJAY BHATT IN ROADWAYS BUS
रोडवेज बस में सांसद अजय भट्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 22, 2026 at 1:15 PM IST

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हल्द्वानी: नैनीताल-उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “इंधन बचाओ” अपील को लेकर खुद सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते नजर आए. हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से सांसद अजय भट्ट दिल्ली के लिए बस से रवाना हुए. इस दौरान उन्होंने लोगों से भी अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन अपनाने और ईंधन बचत में सहयोग करने की अपील की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “इंधन बचाओ” अपील को जन-जन तक पहुंचाने के लिए नैनीताल-उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने अनोखी पहल की. सांसद अजय भट्ट हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन पहुंचे. वहां से दिल्ली के लिए रोडवेज बस से रवाना हुए. इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा आज देशहित में ईंधन की बचत बेहद जरूरी हो गई है.

अजय भट्ट ने कहा यदि आम नागरिक और जनप्रतिनिधि सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें तो इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी. सांसद अजय भट्ट ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं, ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाए.उन्होंने कहा छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाकर बड़ा परिवर्तन संभव है.

हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन पर सांसद को बस से सफर करते देख यात्रियों और स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिला. लोगों ने सांसद की सादगी और आम जनता से जुड़े रहने की भावना की सराहना की. कई यात्रियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है. सांसद अजय भट्ट ने लोगों से अपील की कि जहां संभव हो वहां निजी वाहनों के बजाय बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करें, ताकि ईंधन की बचत के साथ-साथ प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सके.

इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत

  • वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल कार्य प्रणाली पर जोर
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी ज्यादातर बैठकें
  • सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर
  • सरकारी और निजी भवनों में एयर कंडीशनर कम करने के निर्देश
  • सजावटी लाइटिंग को कम करने के निर्देश
  • गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने की सलाह
  • प्राकृतिक खेती और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर फोकस

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रोडवेज बस में सांसद अजय भट्ट
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