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काफिला छोड़ सांसद ने रोडवेज बस से किया सफर, ईंधन बचत का दिया संदेश

हल्द्वानी: नैनीताल-उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “इंधन बचाओ” अपील को लेकर खुद सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते नजर आए. हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से सांसद अजय भट्ट दिल्ली के लिए बस से रवाना हुए. इस दौरान उन्होंने लोगों से भी अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन अपनाने और ईंधन बचत में सहयोग करने की अपील की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “इंधन बचाओ” अपील को जन-जन तक पहुंचाने के लिए नैनीताल-उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने अनोखी पहल की. सांसद अजय भट्ट हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन पहुंचे. वहां से दिल्ली के लिए रोडवेज बस से रवाना हुए. इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा आज देशहित में ईंधन की बचत बेहद जरूरी हो गई है.

अजय भट्ट ने कहा यदि आम नागरिक और जनप्रतिनिधि सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें तो इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी. सांसद अजय भट्ट ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं, ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाए.उन्होंने कहा छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाकर बड़ा परिवर्तन संभव है.