ब्राम्हण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले संतोष वर्मा फर्जी अध्यक्ष! अजाक्स नेता ने किए कई खुलासे

मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IAS के बयान पर अजाक्स अध्यक्ष का बयान, संतोष वर्मा को बताया फर्जी अजाक्स अध्यक्ष, पहले भी हो चुकी है शिकायत.

MP AJAX PRESIDENT MUKESH STATEMENT
ब्राम्हण बेटियों पर विवादित बयान देने वाले संतोष वर्मा फर्जी अध्यक्ष (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 4:23 PM IST

4 Min Read
भोपाल: ब्राम्हण बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं. अपने बयान पर माफी मांगने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश मौर्य ने ईटीवी भारत से बातचीत में IAS संतोष वर्मा की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा फर्जी अध्यक्ष हैं और जो कार्यक्रम उन्होंने किया था, वो भी फर्जी है. उनकी इस तरह की हरकतों की पहले शिकायत रजिस्टर फर्म सोसायटी समेत मुख्यमंत्री तक को कर चुके हैं.

संतोष वर्मा का अजाक्स से कोई नाता नहीं, फर्जी अध्यक्ष

अजाक्स संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश मोर्य ने ईटीवी भारत से बातचीत में इस बात का खुलासा किया और ये बताया कि "जो संतोष वर्मा अलग से अजाक्स चला रहे हैं, इस अनाधिकृत अजाक्स संगठन की शिकायत रजिस्टार फर्म सोसायटी से लेकर पुलिस महानिदेशक भोपाल और मुख्यमंत्री तक को कर चुके हैं. उनका कहना है कि हमारी शिकायतों का समय रहते संज्ञान नहीं लिया गया, जिसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा है. उन्होंने कहा कि हमने जो शिकायत की थी, अगर समय रहते उस पर संज्ञान ले लिया गया होता, तो इस तरह के विवादित लोग सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले ऐसे बयान नहीं दे पाते.

अजाक्स के नेता ने किए कई खुलासे (ETV Bharat)

मौर्य ने ईटीवी भारत से कहा कि संतोष वर्मा पूरी तरह से फर्जी अध्यक्ष हैं. अजाक्स का किसी भी तरह से वे नेतृत्व नहीं करते हैं. अजाक्स का उनसे और उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है बल्कि उन्होंने जो हमारे संगठन के नाम का बेजा इस्तेमाल किया, उससे हमारी छवि खराब हुई है.

संतोष वर्मा का बयान भाई चारा बिगाड़ने की कोशिश

अजाक्स संगठन के प्रातीय अध्यक्ष मुकेश मौर्य का आरोप है कि संतोष वर्मा ने उनके संगठन के बैनर का दुरुपयोग किया है. उन्होंने कहा कि अजाक्स का कोई पद नहीं है. उनके द्वारा 23 नवम्बर को भोपाल के अम्बेडकर पार्क में बुलाई गई बैठक भी अनाधिकृत थी और उसमें जुटे पदाधिकारी भी. मोर्य ने स्पष्ट किया कि जेएन कंसोटिया 30 अगस्त 2025 को सेवानिवृत हो चुके हैं. जब आप रिटायर हो चुके तो आप कैसे सम्मेलन कर सकते हैं. भोपाल के अम्बेडकर मैदान में जो सभा हुई और जो लोग इकट्ठा थे, उन सभी ने हमारे संगठन के नाम का गलत उपयोग किया है.

MP IAS CONTROVERSIAL STATEMENT
IAS व अजाक्स नेता संतोष वर्मा (ETV Bharat)

ये पहला विवाद नहीं..एक मामले में जेल भी गए

राज्य प्रशासनिक सेवा में प्रमोटी आईएएस संतोष वर्मा इस बार बयानों से विवादों में घिरे हैं. इसके पहले उन्होंने प्रमोशन के लिए जज के फर्जी साइन करने का मामला भी सामने आया था. इस आरोप में उन्हें जेल भी हुई थी. उन पर शादी का झांसा देकर छोड़ देने का भी आरोप लग चुका है. इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है.

कारण बताओ नोटिस जारी लेकिन अब आगे क्या

आईएएस संतोष वर्मा को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है. इस नोटिस में ये लिखा गया है कि संतोष वर्मा ने जो बयान दिया है, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से अपेक्षित आचरण के अनुरुप ना होकर अनुशासनहीनता और गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है. इसमें कहा गया है कि इस विषय में कारण स्पष्ट करें, वरना क्यों ना आपके विरूद्ध अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के नियम (1) ( ए) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.

