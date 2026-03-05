ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों पर यात्रियों में 11.6 प्रतिशत की गिरावट, उड़ानें घटीं फिर भी इंदौर ने मारी बाजी

आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों पर कुल 43,47,231 यात्रियों का आवागमन हुआ था, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह संख्या घटकर 38,94,704 रह गई. इस तरह करीब 4,52,527 यात्रियों की कमी दर्ज की गई. अप्रैल से नवंबर की अवधि में ही यात्रियों की संख्या में यह गिरावट साफ दिखाई दी. प्रदेश के कई प्रमुख एयरपोर्ट जैसे इंदौर, जबलपुर, रीवा और दतिया में यात्रियों की संख्या घटी है. हालांकि ग्वालियर और खजुराहो एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई.

भोपाल: मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में यात्रियों और उड़ानों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में 11.6 प्रतिशत की कमी आई है. अप्रैल से नवंबर के बीच पिछले वर्ष की तुलना में 4.52 लाख से अधिक यात्री कम पहुंचे. वहीं उड़ानों की संख्या में भी करीब 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि इस गिरावट के बीच इंदौर एयरपोर्ट प्रदेश में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना रहा और कई मामलों में आगे रहा.

राजधानी भोपाल के हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वर्ष 2024-25 में जहां 10,12,006 यात्री भोपाल एयरपोर्ट पर उतरे थे, वहीं 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 10,18,184 हो गई. यानी करीब 6 हजार यात्रियों की बढ़ोतरी हुई. दूसरी ओर प्रदेश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट इंदौर में यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई. पिछले वर्ष अप्रैल से नवंबर के बीच यहां 27,50,040 यात्री पहुंचे थे, जबकि इस वर्ष इसी अवधि में यह संख्या घटकर 23,56,936 रह गई. यानी करीब 4 लाख यात्रियों की कमी दर्ज की गई.

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या भी घटी

भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि "मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त है. इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई. भोपाल एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई. वर्ष 2024-25 में यहां 597 यात्रियों ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा की थी, जो 2025-26 में बढ़कर 640 हो गई. इसके विपरीत इंदौर एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई. पिछले वर्ष यहां से 39,413 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ने यात्रा की थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या घटकर 30,198 रह गई. यानी 9 हजार से अधिक यात्रियों की कमी दर्ज की गई."

उड़ानों की संख्या भी घटी

एयरपोर्ट अथिरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2024-25 के बीच मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट से 39,587 विमानों ने उड़ान भरी थी. वहीं अप्रैल से नवंबर 2025-26 के दौरान यह संख्या घटकर 37,449 रह गई. यानी करीब 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान सबसे अधिक विमानों की आवाजाही इंदौर एयरपोर्ट पर हुई. यहां 2025-26 में 21,084 उड़ानें दर्ज की गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,035 कम हैं. जबलपुर में भी विमानों की संख्या 3,852 से घटकर 3,127 रह गई. हालांकि भोपाल, ग्वालियर और खजुराहो एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई.

सर्विस क्वालिटी में इंदौर की मजबूत स्थिति

बता दें कि यात्रियों की संख्या में कमी के बावजूद इंदौर एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता के मामले में आगे बना हुआ है. एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वे में इंदौर एयरपोर्ट को 4.90 अंक मिले हैं और यह देश के 16 एएआई एयरपोर्ट में छठे स्थान पर रहा. यह सर्वे एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कराया जाता है, जिसमें यात्रियों की संतुष्टि को 32 मापदंडों पर परखा जाता है.

भविष्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना

राज्य सरकार वर्ष 2030 तक प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को बेहतर और किफायती हवाई संपर्क से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है. इसके तहत इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ एयरोट्रोपोलिस यानी एयरपोर्ट सिटी विकसित करने की योजना बनाई जा रही है. सरकार पीपीपी मॉडल के जरिए इस परियोजना की संभावनाओं का भी अध्ययन कर रही है, जिससे प्रदेश में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सके.