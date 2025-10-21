ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में प्राणवायु का दिवाला, 24 घंटे में दोगुना बढ़ा प्रदूषण, इन शहरों में सांस लेना मुश्किल

इस लिस्ट में जिन जगहों को AQI जारी नहीं किया गया है, उन्हें शून्य (0) में दर्शाया गया है.

यदि दीपावली के बाद बढ़े प्रदूषण की बात करें, तो सबसे अधिक हालत खराब मध्य प्रदेश के महानगरों की है. यहां भोपाल के तीनों स्टेशनों में एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 300 के पार है. यही हालत इंदौर और ग्वालियर की है. इन दोनों शहरों में कुछ स्टेशनों में एक्यूआई 350 के पार पहुंच गया है. वहीं जबलपुर में गुप्तेश्वर महादेव पर लगे डिस्प्ले बोर्ड में एक्यूआई 352 और मढ़ाताल स्टेशन का एक्यूआई 241 दर्ज किया गया. इनके अलावा सागर, सिंगरौली और पीथमपुर में एक्यूआई 300 के पार दर्ज किया गया है. यानि इन शहरों की हवा बहुत खराब श्रेणी की है.

भोपाल: दीपावली के मौके पर देशभर में इस बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पटाखों का व्यापार हुआ. बीती रात करोड़ों मीट्रिक टन पटाखे जलाए गए, लेकिन पटाखों ने स्वच्छ प्राणवायु का दिवाला निकाल दिया. बीते 24 घंटों में ही मध्य प्रदेश में प्रदूषण का स्तर दोगुना हो गया. प्रदेश के 13 स्टेशन रेड जोन में हैं. यानि इन स्टेशन के क्षेत्रों में हवा का स्तर खराब या बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है. यहां सभी स्थानों पर एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 300 के पार पहुंच चुका है.

20 अक्टूबर दोपहर को मध्य प्रदेश के 44 में 22 स्टेशन प्रदूषण से मुक्त थे. यहां का एक्यूआई 100 से नीचे था, लेकिन बीते 24 घंटे में केवल अनूपपुर ही शहर है, जहां आज भी एक्यूआई 100 से नीचे है. जबकि बाकी अन्य स्टेशनों पर एक्यूआई 100 के पार पहुंच गया है. सबसे अधिक वायु प्रदूषण ग्वालियर के डीडी नगर में 364 एक्यूआई दर्ज किया गया. दूसरे नंबर पर इंदौर के छोटी ग्वालटोली में 362 और जबलपुर के गुप्तेश्वर महादेव में 352 दर्ज किया गया.

AQI से समझें हवा में प्रदूषण (ETV Bharat Info)

पिछले साल गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था AQI

पिछले साल दीपावली के दूसरे दिन यानि 1 नवंबर 2024 को प्रदेश के कुछ शहरों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था, लेकिन इस बार 400 के पार किसी भी स्टेशन में एक्यूआई दर्ज नहीं किया गया. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार "पिछले साल दीवाली के दूसरे दिन ग्वालियर के डीडी नगर में एक्यूआई 463, इंदौर के मगुधा नगर में 426 और इंदौर के छोटी ग्वालटोली में 406 तक पहुंच गया था. हालांकि भोपाल में पिछले साल की अपेक्षा इस बार प्रदूषण कम है. पिछले साल यहां केवल पर्यावास परिसर में एक्यूआई 306 दर्ज किया गया था. जबकि अन्य स्थानों की हवा संतोषजनक थी."

मध्य प्रदेश में बढ़ा प्रदूषण (ETV Bharat)

पटाखों के प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बुरा असर

पर्यावरणविद डॉ. सुभाष सी पांडे ने बताया कि "दीपावली के बाद हर साल हवा में पटाखों की आतिशबाजी का जहर घुलता है. जिससे आबोहवा सांस लेने लायक नहीं बचती है. पांडे ने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानि एक्यूआई 200 के उपर होने पर ऐसे स्थान पर सांस लेना खरतनाक है. इससे आंखों और त्वचा में जलन, सांस लेने में परेशानी और सिरदर्द समेत अन्य समस्याएं हो सकती हैं. इसका सबसे बुरा असर नवजात बच्चे, गर्भवती महिलाओं और सांस से संबंधित रोगियों पर होता है. इसके साथ पटाखों की तेज आवाज से भी लोगों के कानों में सुनने की समस्या या अन्य परेशानियां हो सकती हैं.

इन शहरों की हवा बहुत खराब - भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सिंगरौली, पीथमपुर

इन शहरों में हवा की स्थिति खराब - नरसिंहपुर, रतलाम, कटनी, खंडवा